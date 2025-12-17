Obavijesti

Show

Komentari 10
STARI 'RIVAL'

Meri Goldašić srela poznanika iz Masterchefa: 'Nije me pustio da prođem dalje na audiciji...'

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: < 1 min
Meri Goldašić srela poznanika iz Masterchefa: 'Nije me pustio da prođem dalje na audiciji...'
8
Foto: Luka Dubroja

Susret bivše kandidatkinje MasterChefa Meri i nekadašnjeg člana žirija Melkiora izazvao je osmijehe, šalu i nostalgiju, a Meri je sve zabilježila na društvenim mrežama

Meri Goldašić, danas uspješna influencerica, a nekadašnja natjecateljica popularnog showa MasterChef, svojim je pratiteljima otkrila simpatičan detalj s jednog javnog događanja. Naime, ondje je imala priliku susresti se s poznatim chefom Melkiorom Bašićem, koji je nekoć bio član žirija tog kulinarskog natjecanja.Susret s njim doživjela je kao simpatičan podsjetnik na svoje kulinarske početke.

SASVIM ISKRENO FOTO Meri Goldašić priznala što je sve na sebi 'popravila': Evo kako je izgledala prije zahvata
FOTO Meri Goldašić priznala što je sve na sebi 'popravila': Evo kako je izgledala prije zahvata

Na objavljenoj fotografiji na Instagramu Meri i Melkior poziraju zagrljeni, vidno dobro raspoloženi, a pozitivna atmosfera nije prošla nezapaženo.„Čovjek koji me nije pustio na audiciji da prođem dalje, a sad sam mu najdraži kandidat Masterchefa ikad (to sam ja zaključila)“, napisala je uz objavu.

Foto: Instagram

U istom je tonu dodala i: „Nisi se ovako smijao kad sam ti splačine servirala“.

NEVJEROJATNA TRANSFORMACIJA FOTO Skinula je 30 kila, iskreno pričala o zahvatima: Evo kako je Meri Goldašić prije izgledala
FOTO Skinula je 30 kila, iskreno pričala o zahvatima: Evo kako je Meri Goldašić prije izgledala


 Meri je u MasterChefu sudjelovala prije dvije godine, a svoj je put u showu završila ranije, no unatoč tome ostala je prepoznatljiva publici.

Foto: NOVA TV

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Kći Gorana Višnjića postala nova Kraljica Hrvatske! Pogledajte tko se sve pojavio na izboru...
LANA LOURDES RUPIĆ

Kći Gorana Višnjića postala nova Kraljica Hrvatske! Pogledajte tko se sve pojavio na izboru...

U Rovinju je jučer sve prštalo od ljepote, a razlog je jubilarni, 35. izbor Kraljice Hrvatske 2025. za Kraljicu Svijeta! Pobjedu je odnijela Lana Lourdes Rupić, kći poznatog glumca Gorana Višnjića
Robert bježao od zagrljaja, a Dejan prije izbacivanja poručio: 'Ne želim davati lažnu nadu'
'LJUBAV JE NA SELU'

Robert bježao od zagrljaja, a Dejan prije izbacivanja poručio: 'Ne želim davati lažnu nadu'

Dejan je priznao Aniti kako sumnja da će među ove tri djevojke pronaći srodnu dušu. Robert i dalje bježi od osjećaja, a to je ponovno pokazao kad ga je Ankica pokušala zagrliti, a on je pobjegao
Utrka za novog Masterchefa sve je neizvjesnija: Selma preotela platinastu karticu od Barbare
PREOKRET

Utrka za novog Masterchefa sve je neizvjesnija: Selma preotela platinastu karticu od Barbare

Prva faza zadatka zahtijevala je prepoznavanje sastojaka u jelu samo na temelju promatranja tanjura i ponuđenih namirnica među kojima su morali raspoznati koje se nalaze u jelu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025