Meri Goldašić srela poznanika iz Masterchefa: 'Nije me pustio da prođem dalje na audiciji...'

Meri Goldašić, danas uspješna influencerica, a nekadašnja natjecateljica popularnog showa MasterChef, svojim je pratiteljima otkrila simpatičan detalj s jednog javnog događanja. Naime, ondje je imala priliku susresti se s poznatim chefom Melkiorom Bašićem, koji je nekoć bio član žirija tog kulinarskog natjecanja.Susret s njim doživjela je kao simpatičan podsjetnik na svoje kulinarske početke.

Na objavljenoj fotografiji na Instagramu Meri i Melkior poziraju zagrljeni, vidno dobro raspoloženi, a pozitivna atmosfera nije prošla nezapaženo.„Čovjek koji me nije pustio na audiciji da prođem dalje, a sad sam mu najdraži kandidat Masterchefa ikad (to sam ja zaključila)“, napisala je uz objavu.

Foto: Instagram

U istom je tonu dodala i: „Nisi se ovako smijao kad sam ti splačine servirala“.



Meri je u MasterChefu sudjelovala prije dvije godine, a svoj je put u showu završila ranije, no unatoč tome ostala je prepoznatljiva publici.

Foto: NOVA TV