Meryl Streep glumit će u novoj sezoni serije 'Only Murders in the Building' uz Selenu Gomez

Humoristična serija 'Only Murders in the Building' prati tri glavna lika koja pokušavaju riješiti ubojstvo u njihovoj zgradi. Glumačku postavu do sad su činili Selena Gomez (30), Steve Martin (77) i Martin Short (72).

Foto: Netflix

Sada će im se u njihovim avanturama tijekom treće sezone pridružiti i Meryl Streep (73). Gledatelji će imati priliku vidjeti i glumce poput Paula Rudda, Jessea Williamsa i Tine Fey.

Dolazak Meryl Streep potvrdili su Selena Gomez i Steve Martin koji su na društvenim mrežama objavili videe i fotografije na kojima se vidi glumica.

- Mogla bih se rasplakati. Treća sezona stiže - napisala je Selena.

Foto: Instagram/Selena Gomez

Serija 'Only Murders in the Building' bila je nominirana za 17 Emmyja, a osvojila je čak tri.

Najčitaniji članci