Metallica će donirati 250 tisuća dolara Turskoj i Siriji za pomoć stradalima u razornom potresu

Zaklada Metallice zvana 'All Within My Hands', donirala je 250 tisuća dolara za pomoć žrtvama potresa magnitude 7,8 koji se dogodio 6. veljače u Turskoj i Siriji, a koji je odnio 41 tisuću života i desetke tisuća ostavio bez krova nad glavom.

- Nema riječi kojima bismo opisali razaranje u južnoj Turskoj i sjevernoj Siriji. Potres magnitude 7,8 pretvorio je cijelu regiju u ruševine. Broj smrtnih slučajeva nastavlja rasti, tragično premašujući 36 000 izgubljenih života - poručili su iz benda na Twitteru te tako najavili svoje donacije organizacijama Direct Relief i World Central Kitchen za pomoć u isporuci medicinske pomoći i obroka.

Direct Relief pomaže u distribuciji medicinske pomoći, uključujući lijekove za akutnu i kroničnu njegu, a World Central Kitchen pomaže distribucijom obroka preživjelima i onima koji su prvi reagirali u državama pogođenima potresom.

Donacija ovih metal ikona samo je najnovije dobrotvorno djelo iz njihove zaklade, a članovi benda često doniraju novac lokalnim humanitarnim organizacijama tamo gdje održavaju koncerte.

Primjerice, u lipnju 2018. dali su sav novac od nagrade Polar Music, oko 100 tisuća dolara, trima švedskim dobrotvornim organizacijama. Tako su i kada su šumski požari harali Kalifornijom u studenom 2018., donirali 100 tisuća za pomoć vatrogascima, a bend je prošle godine pomogao ukrajinskim izbjeglicama donacijom od 500 tisuća dolara.

Svakog prosinca Metallica održava i poseban godišnji koncert pod nazivom 'Helping Hands' u Kaliforniji kojim također pune proračun svoje humanitarne zaklade. Više od 3 milijuna dolara tako su prikupili 16. prosinca u Los Angelesu u Microsoft Theatreu, a sredstva namijenili podržavanju obrazovanja radne snage, borbi protiv gladi i pružanju pomoći u slučaju katastrofa.

