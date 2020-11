Mia: Ako moram glumiti, onda to prestaje biti posao koji volim

<p>Prošlo je pet godina otkako je <strong>Mia Dimšić </strong>(28) izbacila prvu pjesmu 'Budi mi blizu'. Tim povodom ispričala je kako trenutačno ne može biti zadovoljnija. Otpočetka je, kaže, imala velike snove i radila je s velikim žarom, ali čak ni ti snovi nisu uspjeli nadmašiti stvarnost. Dodala je kako se puno toga lijepog posložilo u pet godina, a tu je i puno kilometara, pozornica, novih ljudi i pjesama. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mia odgovorila na '24pitanja'</strong></p><p><strong>Kako si zamišljala da će teći tvoja karijera, jesu li ti se planovi ostvarili? </strong><br/> Zamišljala sam ju kako je i krenula, s izdavanjem singlova pa nakon nekoliko njih prvog albuma. Tako je i bilo, ali i prije samog albuma dogodila se pjesma „Život nije siv“ koja je odjeknula među ljudima i ubrzala stvari. Uskoro je izašao i istoimeni album i donio mi, uz božićni album koji je uslijedio, sveukupno 9 nominacija za Porin od čega smo moj tim i ja na kraju osvojili čak 6 nagrada. Tako nešto nije mi bilo ni na kraj pameti. Album je preko 100 tjedana zaredom bio na listi najprodavanijih i sav taj diskografski uspjeh donio je i veliku pozornost na terenu pa smo moj bend i ja intenzivno i naglo krenuli s brojnim koncertima. Puno toga sam učila u hodu kao i ljudi oko mene, drugog načina jednostavno nije bilo, ali u tome je i čar ovog posla. Najviše ga volim baš zbog nepredvidljivosti, dinamike i nepostojanja rutine. Sve skupa, planovi su se i više nego ostvarili.</p><p><strong>Tvoj glas je prepoznatljiv jer je poseban, a i otpočetka odaješ dojam da si jednostavna djevojka. To se nije promijenilo dosad. Bi li rekla da je istina da si se odmah prikazala onakvom kakva jesi, nisi se pretvarala i nosila npr. štikle, ako ti je udobnije u tenisicama?</strong><br/> Privatno nisam osoba koja se često dotjeruje, a takva je i glazba koju sam odlučila raditi, intimna i najčešće minimalistička. Najbolje se osjećam u akustičnim prostorima, kazalištima, uz gitaru i svoj bend i onda je i vizual sam od sebe zahtijevao jednostavnost tako da se sve posložilo. Jasno mi je da je ovo posao povezan sa scenom i da se za određene prigode moraš srediti, rado surađujem s dizajnerima i za važna pojavljivanja poslušam savjete stilista, ali na kraju dana moram ja biti ta koja će se ugodno osjećati i pronaći kompromis između onoga što scena zahtijeva i onoga što jesam. Mislim da je najvažnije kako ti nosiš neki stil i tvoj stav određuje i njegov dojam prema van. Tim mislima se vodim u svemu što radim. Ako moram nešto glumiti, to prestaje biti posao koji volim i onda to bolje neću ni raditi jer koja je poanta ako nije zabavno i lijepo?</p><p><strong>Što bi voljela još u karijeri ostvariti?</strong><br/> Puno toga, imam puno snova, mnogi su ludi i dalekosežni, ali bitno je sanjati. Želim snimiti još neke suradnje sa svojim idolima kojih je puno, snimiti album na engleskom negdje vani u nekom studiju, možda u Americi, pjevati gdje god me put dovede, napisati još puno pjesama što za sebe, što za druge, zanima me i pisanje knjiga i možda jednog dana mjuzikala... doslovno bilo što kreativno u čemu mogu izraziti ono što u tom trenutku jesam prolazi.</p><p><strong>Otkad si znala da je glazba tvoja ljubav? </strong><br/> Nedavno sam našla leksikon u koji sam se upisala s 8 godina i tamo piše da želim postati pjevačica. Oduvijek sam znala, ali nije me baš cijelo vrijeme držala ta faza, željela sam biti i prevoditelj (što sam na kraju i završila na fakultetu), spisateljica, voditeljica, novinarka... ali uvijek se vrtilo oko kreativnog izražavanja i stvaranja pa me uopće ne čudi što se na kraju sve i spojilo u ovome što radim.</p><p><strong>Pjesma koju si zapjevala s Toljom 'Sva blaga ovog svijeta' prikupila je brojne simpatije. Bi li voljela i dalje pjevati uglavnom 'laganice' ili nam uskoro spremaš nešto 'divljih nota'?</strong><br/> Balade i melankolija su ono u čemu se zapravo najprirodnije osjećam, iako to ljudi možda ne misle jer su mi najpoznatije pjesme vedre i vesele. Jako volim pjesmu 'Sva blaga ovog svijeta' i drago mi je što sam ju snimila baš s Markom. Kod pjesme mi je najvažnije da je nešto s čim se u tom trenutku poistovjećujem, da ima dobru priču u kojoj se pronalazim, a hoće li to biti brže, sporije, divlje, nježno.. potpuno ovisi u osjećaju koji prevlada. Mislim da bi sljedeći singl mogla biti balada jer me uvijek u jesen i zimu sve prirodno vuče u tom smjeru. </p><p><strong>Kako podnosiš situaciju oko korone s obzirom na to da nema baš koncerata (krene pa stane, rekli bismo)?</strong><br/> Imala sam raznoraznih faza u ovoj godini. Od toga da me sve jako živcira, da mi je sve ok, do toga da sam potpuno ravnodušna i bezvoljna... Ne znam više ni sama kako podnosim, iz dana u dan kao i svi. Trudim se u svakom danu naći nešto pozitivno i maštati o svemu što ću raditi kad to napokon bude iza nas. Ono što mi jako pomaže je potpuna izolacija od bilo kakvih vijesti i novosti koja mi je i inače praksa, ali ove godine ju još više pokušavam održati. Trudim se okružiti ljudima koji mi dižu energiju i posvetiti se kreativnosti. Ništa drugo mi sad ne preostaje. </p><p><strong>Kako izgleda tvoj idealan dan?</strong><br/> Idealan dan je za mene omjer ugodnog i korisnog. Kad se ujutro probudim, popijem kavu, nešto lijepo pročitam, odsviram ili napišem, onda možda odem nešto odraditi, nekakvo kreativno snimanje ili dogovor koji me veseli, pa nešto pojedem, odmorim, a u večernjim satima se družim s ljudima koje volim ili negdje zajedno izađemo. </p><p><strong>Kakva si kad se zaljubiš? </strong><br/> Uglavnom jako pažljiva. Trudim se pokazati toj posebnoj osobi da mi je stalo, vesele me neke glupe sitnice i mali znaci pažnje i čak i više nego inače hodam po oblacima nesvjesna svijeta koji me okružuje.</p>