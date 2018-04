Mia Begović u očaju: Mamine stvari sad nam čuva Radeljak

Žao mi je Tereze Begović, ali imam sina, ima obitelj i plaćamo negdje najam umjesto da živi u stanu koji je naš, rekao nam je Zoran Lazić. “Naoružanog” papirologijom zatekli smo ga jučer u spornom stanu u zagrebačkoj Dežmanovoj ulici. Stan je to u kojem je davno živjela pokojna glumica Ena Begović, a u njemu je, navodno, nastavila živjeti njezina majka Tereza (83). Pravni nasljednik je zapravo Enina kći Lana, no u stanu je živjela Tereza iako Lazić to opovrgava.

- Dio susjeda tvrdi da je tamo živjela, a dio da nije. Ušao sam u otključani stan, policija je vidjela da nisam provalio i po stanju koje sam zatekao također mislim da tamo nije živjela. Hladnjak je bio prazan, police prašnjave, u ormarima roba zaudara, a nije bilo ni praška za rublje, sapuna, šampona i sličnih potrepština potrebnih za stanovanje - otkrio nam je Lazić.

Foto: 24 sata

Deložacija Tereze zbila se 11. travnja, a vlasnik stana tvrdi da ih je više puta pismeno obavještavao kako se treba iseliti. Kaže da je gospođa Tereza uzela samo dio stvari, a za ostatak im je dao rok od sedam dana da ih pokupe.

- Stvari su kod Dikana Radeljaka i zovite njega, a za sve ostalo moju majku - kratko nam je rekla glumica Mia Begović (55) i poklopila slušalicu.

Foto: Andrej Kreutz/PIXSELL

Njezina je izjava začudila Lazića jer kaže da ga nitko nije kontaktirao kako bi pokupio stvari te da one nisu kod Radeljaka, nego će ih odnijeti u centar za izgubljene stvari. Dodao je i kako već od prije ima loših iskustava s Mijom jer je, tvrdi Lazić, kao posrednik u prodaji jedne nekretnine s glumicom imao problema u naplati provizije.

Stan u Dežmanovoj ulici kupio je prije godinu dana od, tvrdi Lazić, Zdenke Reberski Baričević, vlasnice čitave zgrade, koja je bila konfiscirana. Tad je prvi put obavijestio Terezu Begović da se mora iseliti, no reakcije nije bilo. Tvrdi i da nije zaštićena najmoprimka.

- Nije to bila ni Ena, čiji je nasljednik ionako njezina kći Lana, pa majka to ne može biti. Ne samo to, da bi netko ostavio pravo nasljednog zaštićenog najmoprimca morao bi u zajedničkom kućanstvu živjeti najmanje dvije godine. Iz dokumenata je vidljivo da je Tereza do 2003. bila prijavljena na drugoj adresi, a osim toga, ne mislite valjda da je Ena Begović živjela ovdje u tridesetak kvadrata - dodao je Lazić.

Foto: 24 sata

Podsjetimo, Ena je tragično preminula 2000. godine, a u prijavi prebivališta Tereza je do 2003. bila prijavljena na adresi u Trpnju. Na stan u Dežmanovoj prijavljena je tek od 2003. Lazić ima i poštu koju je spomenuta dobivala pa tako telefonski računi i dalje dolaze na ime Ene Begović, dok oni od Holdinga glase na Josipa Radeljaka.

- Računi za struju dolaze na gospođu Balen, koja je bila nositelj stanarskih prava prije Ene, a umrla je prije trideset godina - dodaje Lazić.