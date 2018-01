Mia Farrow: Odgojila je 14-ero djece i bila muza slikara Dalija

Kao kći glumice Maureen O’Sullivan i redatelja Johna Farrowa, Miju Farrow (72) su od rođenja odgajali s velikim glumačkim ambicijama. Karijeru je počela kao tinejdžerica prihvaćajući razne angažmane kao model. Slikaru Salvadoru Daliju, s kojim je bila u platonskoj vezi, bila je muza.

- Ručali smo na krilima leptira i obilazili New York sa sakupljačima smeća, no seks je smatrao previše nasilnim, baš kao i tuširanje - odgovorila je na šuškanja o navodnoj ljubavnoj vezi sa slavnim slikarom.

Foto: Promo U filmu ‘Brodvejski Danny Rose’ na Woodyjev zahtjev nosila je podstavu ispod odjeće kako bi izgledala krupnije i velike sunčane naočale kako bi izgledala više ‘talijanski’

Proslavila se ulogom u "Gradiću Peyton", prvoj američkoj sapunici u udarnom vremenu i tako privukla pozornost 30 godina starijeg Franka Sinatre, kojemu postaje treća žena sa samo 21. godinom. Njihov brak nije potrajao ni dvije godine. Sinatra ju je toliko kontrolirao da se počeo uplitati u njezinu glumačku karijeru te je upravo na njegov nagovor Mia napustila poznatu seriju. Kako nije htjela odustati od uloge u “Rosemarynoj bebi” da bi glumila s njim u “Detektivu”, na filmskom setu su joj uručili papire za razvod.

- Frank je bio ljubav mog života, ali ja sam bila previše nezrela za vezu i puna ambicija - govorila bi kad su je ispitivali o vezi s velikom zvijezdom. Sa Sinatrom je ostala u dobrim odnosima do njegove smrti, a taj joj je film donio svjetsku slavu i nominaciju za Zlatni globus. Drugi put se udala za poznatog skladatelja i dirigenta Andréa Previna no i taj se brak raspao jer je očijukala s njegovim prijateljima.

Foto: Promo Bila je trudna dok je snimala ‘Velikoga Gatsbyja’ s Robertom Redfordom

- Želim veliku karijeru, velikog čovjeka i velik život. Moraš razmišljati na takav način kako bi to i ostvario. Jednostavno ne mogu podnijeti anonimnost - rekla je.

Najdulje je ipak bila s Woodyjem Allenom (82) s kojim je u 80-ima i početkom 90-ih snimila čak 13 filmova. Tijekom njihove veze Allen je uživao pisati uloge za Miju jer je smatrao da su je svi podcjenjivali unatoč neizmjernom glumačkom talentu. Upravo je tako nastao film “Broadvejski Danny Rose” jer je Mia oduvijek željela glumiti Talijanku, a Woody joj je tu želju i ostvario. Ulogama u “Purpurnoj ruži Kaira”, “Zločinima i prekršajima”, “Danima radija” i “Newyorškim pričama” svoju je karijeru nepovratno vezala uz Woodyja Allena, no poslije je ostvarila zapažene uloge i u filmovima “The Omen”, “Dark Horse” i serijalu Luca Bessona o Arthuru.

Foto: Promo S Barbarom Hershey i Dianne Wiest u filmu Woodyja Allena ‘Hannah i njezine sestre’

Prva je američka glumica koja je postala članicom prestižne britanske glumačke družine, Royal Shakespeare Company, a manje je poznato da je odbila ulogu u filmu “Čovjek zvan Hrabrost” s Johnom Wayneom zbog koje i danas žali. Tijekom aktivizma i borbe za prava djece susrela se s mnogim slučajevima na koje nije mogla ostati ravnodušna te je tako posvojila desetero djece. Uz troje biološke djece s Previnom i jednim iz veze s Allenom Mia je bila majka 14-ero djece.

- Nikad nisam mislila da ću ih imati toliko. Mislila sam imati jedno dijete, eventualno dvoje, a odmah sam dobila blizance. Osjećam se ispunjeno dok se brinem za svoju djecu i posvajam onu s posebnim potrebama - otvorila se u jednom od brojnih intervjua. Nažalost, troje je umrlo jer su pri posvajanju bila u teškom zdravstvenom stanju.

Foto: Promo Miji i Dustinu Hoffmanu uloge u ovom filmu donijele su nominacije za Zlatni globus 1970. godine

Za nju su se oduvijek vezali skandali no najveći je sigurno bio onaj kad su početkom 90-ih u stanu Woodyja Allena pronašli fotografije obnažene Soon Yi, posvojene kćeri Mije i Previna, dok je još bila u vezi s Allenom. Otad su Soon Yi i Woody Allen javno u vezi, poslije i u braku.

Dok je trajala borba za skrbništvom nad njihovom posvojenom djecom, izbio je još jedan skandal. Posvojena kći Dylan optužila je Woodyja za seksualno zlostavljanje, optužbe su odbačene, psihijatar je naveo mogućnost da je upravo Mia uputila kćer Dylan na javno blaćenje slavnog redatelja pa je ona dobila skrbništvo nad njihovom djecom. U to vrijeme još je završavala snimanje posljednjeg filma s Woodyjem “Muževi i žene”.

Foto: Promo Karijeru je počela 60-ih igrajući sporedne uloge, a u zadnji tren je u ‘Pucnjima’ zamijenila Britt Ekland

Iako je snimila 40-ak filmova, Farrow je zadnjih 20 godina napravila odmak od glumačke karijere i postala gorljiva aktivistica koja se bori za prava djece i izbjeglica u ratom pogođenim područjima Afrike.

No skandali je nisu prestali pratiti. Njezin posvojeni sin iz Indije Thaddeus Farrow bolovao je od cerebralne paralize i prije dvije godine oduzeo si je život pucavši pištoljem u prsa, a Ronan Farrow, rođen u vezi s Allenom, objavio je fotografije kojima insinuira da mu je otac zapravo Sinatra.

Foto: Promo BRAK SA SINATROM: Trajao je nepune dvije godine, a razlog za razvod bila je prevelika razlika u godinama, kao i njegova kontrola

- On se uvijek i stalno vraćao k meni. Mi nikad nismo skroz raskinuli - time je potvrdila da su se afere sa Sinatrom nastavile i nakon raspada njihova braka, no očinstvo nikad nije utvrđeno DNK testom.

Foto: Steven Bergman/Press Association/PIXSELL

Nakon svega što je preživjela, Miju ni danas optimizam ne napušta:

- U životu gubiš i trebaš gubiti čim dostojanstvenije... i, naravno, uživati u svemu između.