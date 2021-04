Mia Farrow odlučila je progovoriti o smrti troje od svoje 14-ero djece u pokušaju da opovrgne 'opake glasine' oko njihove smrti. U izjavi je 76-godišnja glumica objasnila što se dogodilo Tam Farrow, Larku Previnu i Thaddeusu Farrowu.

- Rijetke su obitelji bez problema, a svaki roditelj koji je pretrpio gubitak djeteta zna da je bol neprestana. Međutim, na internetu su se pojavile neke opake glasine temeljene na neistinama koje se tiču ​​života troje moje djece. U čast njihovog sjećanja, njihove djece i svake obitelji koja je proživjela smrt djeteta, objavljujem ovaj post - napisala je Farrow.

- Moja voljena kći Tam preminula je u sedamnaestoj godini od slučajnog predoziranja tabletama koje je pila za mučne migrene koje je trpjela i srčanu bolest - napisala je.

Potom se osvrnula na Larkinu smrt iz 2008. godine, objasnivši da je njezina 35-godišnja kći umrla 'od komplikacija HIV-a / AIDS-a, koji je dobila bivšeg partnera'.

- Unatoč bolesti, imala je dobar život pun ljubavi okružena djecom i s partnerom kojeg je jako voljela. Podlegla je svojoj bolesti i iznenada umrla u bolnici na Božić, u naručju svog partnera - napisala je i dodala da Lark pamti kao 'izvanrednu ženu, prekrasnu kći, sestru, partnericu i majku'.

Dalje je napisala da je Thaddeus, koji je preminuo 2016. godine od prostrjelne rane na trbuhu u 29. godini, 'hrabar sin' i da je 'sretno živio' sa svojim zaručnikom. Međutim, Mia je dodala da kad je veza naglo završila, da se je upucao i tako sam sebi oduzeo život'.

Glumica poznata po ulozi u filmu Veliki Gatsby je napisala da su te smrti 'neizrecive tragedije'.

- Bilo koja druga spekulacija o njihovim smrtima je sramoćenje njihovog života i života njihove djece i voljenih - napisala je.

Mia je rekla da su, unatoč tim tragedijama, njena djeca i 16-ero unuka, danas ispunjeni 'ljubavlju i radošću'.

Nagađanja o prirodi Tamove, Larkove i Thaddeusove smrti pojavila su se kada je Mijin otuđeni sin Moses Farrow u blogu 2018. godine tvrdio da je smrt Tam bila povezana s predoziranjem, a da je smrt Lark posljedica njezine složene borbe s ovisnošću.

U to su vrijeme je više članova obitelji Farrow negiralo Mosesove tvrdnje, uključujući navod da je Mia bila nasilna prema svojoj djeci piše E! Online.

- Kao što sam rekla prošli put kad je iznosio ovakve tvrdnje, ovo je pokušaj blaćenja moje majke koja je oduvijek podržavala mene i moju braću i sestre. To što je napisao se lako opovrgne. Ipak ovo je potpuna suprotnost svega što je godinama govorio i osobno me strašno vrijeđa to što radi. Vjerujem da je to samo dio većeg napora da me se diskreditira i odvrati pozornost od seksualnog uznemiravanja koje sam proživjela. Moj brat je problematična osoba. Žao mi je što je što radi ovakve stvari - napisala je Dylan.