Mia Khalifa: 'Teroristi su mi prijetili da će mi odsjeći glavu'

Lebanonsko - američka porno glumica Mia Khalifa (26) u svijetu porno industrije bila je samo tri mjeseca. Rođena Libanonka odgajana u katoličkoj vjeri, u jednom je porno filmu nosila hidžab, a to je za nju bio svojevrsni kraj karijere. Zbog muslimanskog pokrivala za glavu, dobila je prijetnje takozvane Islamske države u Iraku i Siriji (ISIS) zbog čega je prestala sa snimanjem filmova za odrasle.

Foto: Instagram

- Zbog Vas ću poginuti, to je doslovno bila moja prva reakcija kada su mi dali hidžab - kazala je i dodala kako je tada imala 21 godinu i nije znala da može odbiti zahtjev producenta. No, osim prijetnja ISIS-a, Khalifa je rekla kako je na Bliskom Istoku osjećala pritiske sa svih strana, a odrekli su je se i roditelji.

ISIS-ovci su u međuvremenu 'fotošopirali' njezinu fotografiju te je na njoj 'obezglavili' i poručili joj da će 'gorjeti u paklu'.

Foto: Instagram

- Ne smijete pokazati slabost. To je baš ono što oni žele. Zaista se trudim da me to ne dira, no priznat ću vam, nakon nekog vremena prestane vam biti potpuno svejedno - rekla je Khalifa. Porno film snimljen s hidžabom donio joj je veliku popularnost, no na vrat joj je navukao i ozbiljne probleme. Zbog toga je odlučila prestati sa snimanje.

- Stvari su se otele kontroli i postala sam jako poznata, a onda mi je ISIS počeo prijetiti. Tada sam shvatila da je vrijeme da sve odj**em - prisjetila se Mia teškog razdoblja. Tvrdi da se zapravo nikad nije htjela baviti pornićima te da joj je taj posao bio poput 'ispušnog ventila'.

Foto: Instagram

- Htjela sam se malo opustiti i postati buntovnica - objasnila je Khalifa koje je prije tri godine prestala snimati porno filmove. Ona se s deset godina preselila sa svojim roditeljima iz Bejruta u Ameriku, a kasnije je otišla živjeti u Miami. Diplomirala je povijest, a vodila je i sportsku emisiju 'Out of Bounds'.

Khalifa trenutačno vodi vlastitu emisiju koju je pokrenula na platformi Twitch za emitiranje uživo. Također se posvetila kuhanju.