Glazbenica Mia Negovetić (19) ove godine je treći puta nastupila na Dori gdje je osvojila visoko treće mjesto. Unatoč tome ne skriva razočaranje jer je u pjesmu uložila puno truda i emocija, ali je zadovoljna što je i publika to prepoznala.

- Emocije su me ponijele i drago mi je da sam to podijelila s publikom, a i rezultat je jako dobar. Ova mi pjesma ima posebno značenje i jednostavno me ponijelo toliko da sam zaplakala - otkrila je Mia za RTL.hr.

Kaže da joj je ova posljednja Dora bila najstresnija do sada, ali je u njoj najviše uživala jer u svoj nastup unijela puno emocija koje je publika prepoznala.

- Ne mogu reći da se nisam razočarala, iako sam potiskivala očekivanja, ali drago mi je što je pobijedila Mia Dimšić i želim joj svu sreću na Eurosongu, da uživa i da ostvari prekrasno iskustvo, donese mnoge uspomene i zadovoljstvo - priznala je.

- Pokušala sam se što manje zamarati i manje čitati, jer onda koliko god potiskivala očekivanja, podsvijest ih nekako gura naprijed, međutim ne mogu reći da mi nije bilo drago što se ljudima svidjela pjesma i što su me htjeli vidjeti na Eurosongu - rekla je Mia koja je odlučila uzeti pauzu od natjecanja na Dori i posvetiti se novim avanturama.

Mia se ne obazire na negativne komentare jer smatra da će ih uvijek biti, a bitno joj je samo ono njena obitelj, prijatelji i tim znaju da je istina. Iako je mediji još uvijek vole prikazivati kao djevojčicu koja je pobijedila u showu 'Zvjezdice' Miji to toliko ne smeta, već joj je drago što je to razdoblje dio nje.

- Ne bježim od toga, znam da će me ljudi uvijek pamtiti po maloj djevojčici s mimohoda i 'Zvjezdica', ali uz to vidim i da me velika većina podrži u mom razvitku i drago mi je što imam i podršku od publike - rekla je Mia.