Miach o ljubavi s producentom i Baby Lasagni: 'Poslao je poruku da ide pobijediti na Eurosongu'

U prvom Weekend Warm Up-u na Anteni Zagreb gostovala je talentirana glazbenica i jedna od najvećih mladih nada hrvatske glazbene scene Mia Čičak - Miach. Tei Hendiji otkrila je kako je započela ljubav s jednim od najboljih hrvatskih producenata Lockroomom, ali i otkrila što publiku očekuje na njezinom već odavno rasprodanom, prvom samostalnom koncertu koji se održava 8.3. u Tvornici.

- Evo iskreno, kad smo išli u organizaciju cijelog koncerta, ja sam htjela neki puno manji prostor jer, ne znam, nisam nikad imala dojam koliko bi ljudi zapravo kupilo kartu za moj koncert. I svi su me nagovorili, ne, ne, idemo u Tvornicu, ne zanimaš nas. I sad činjenica da sam je rasprodala i više od dva tjedna unaprijed, apsolutno ne mogu vjerovat. I nekako se savršeno poklopilo da je Tvornica bila slobodna 8.3. na Dan žena - rekla je.

Foto: Gordan Svilar/Antena Zagreb

Talentirana glazbenica proslavila se hitom NLO koji je otpjevala s Hiljsonom Mandelom, nedavno je oduševila svojim nastupom na Gršinom koncertu, ali ne otkriva tko će njoj od kolega pružiti podršku na pozornici u Tvornici.

- Bit će gostiju, ali ne bih htjela baš puno odavati iako ja inače nisam tajnovita osoba. Iza mene je baš puno pripreme, uz pjevanje, ples bit će fora vizuala. Jednostavno da ljudima dam najbolje od sebe, da se svi zabave i da to izgleda baš onako kako treba - objasnila je.

No u Tvornici će zasigurno biti Mijin dečko, koji ima veliku i značajnu ulogu u njezinoj karijeri - Mihovil Šoštarić poznatiji kao Lockroom. On je jedan od najboljih glazbenih producenata u Hrvatskoj. Poznat je i po suradnji s Gršom, Hiljsonom Mandelom, Vlahom Arbulićem, Markom Bošnjakom…

Foto: Gordan Svilar/Antena Zagreb

- Kako ste se vas dvoje spojili? – upitala je Tea.

- Upoznali smo se na jednom tulumu, ja sam mu se već ranije bila javila radi produkcije i rekla – pratim Vas već godinama, Vaš rad…super mi je. Nisam imala pojma tko je on i onda mi je došao na partyju i kao, ej, si ti Miach? A ja onako, kako ti znaš, kao, tko sam ja, što? Pa javila si mi se. A ja onako, aha, da, to si ti…Ja sam se prva javila, on je prvi prišao… Na kraju se ispostavilo da smo savršen par - priznala je, a zatim i objasnila kakav je Lockroom kao dečko, a kakav je kao producent.

- Kao producent je stvarno izvrstan. Općenito i u privatnom i u poslovnom životu je jako staložena osoba i mislim da mu to stvarno jako pridonosi u radu. Jer znaš, često u studiju imaš više glasova, jedan hoće ovo, drugi ono, a on sve smireno, fino radi. Stvarno je ono cijeli skroman, ali baš je iznimno talentiran i u privatnom životu isto stvarno jedna divna osoba, nije tako povučen kako djeluje. Mi smo prvenstveno najbolji prijatelji, stvarno to mogu reći i reći ćemo si sve apsolutno, nema nikakvog filtra ili ono kao na lijep način ću reći nešto negativno, nego odmah u startu sasiječemo ako nam se nešto ne sviđa, ali ono iskreno ne mogu ni zamisliti da bi na drugačiji način radila, jer znam da mi uvijek želi najbolje i mislim da je biti iskren u stvaranju muzike zapravo i najbitnija stavka, tako da eto turbulentno, ali i lijepo. Samo riječi hvale za njega, iako neću ga puno hvaliti da se ne umisli - dodala je.

Foto: Gordan Svilar/Antena Zagreb

No bez zadrške je nahvalila kolegu te se osvrnula na jednu od najaktualnijih tema u državi - Koje mjesto će Hrvatska osvojiti na Eurosongu?

- Gle, ja sam optimist u većini stvari, pa kao reći ću samo da se zna prvo. Super mi je iskreno Baby Lasagna. Gledala sam neke intervjue s njim i baš mi se ono čini full cool dečko i kada sam vidjela njegov nastup, baš mi je nekako došao sa stavom, kao došao sam pobijedit i baš ono, drago mi je to da on ide na Eurosong - zaključila je.