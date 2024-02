Miach oduševila publiku novim albumom i rasprodala Tvornicu kulture: 'Još nisam svjesna...'

Mia Čičak (26) poznatija kao Miach na hrvatskoj glazbenoj sceni pojavila se 2021. godine. Tri godine kasnije Miach je neizostavan gost u pjesmama najuspješnijih hrvatskih trap i rap glazbenika i jedna od najvećih mladih nada hrvatske glazbene scene. Proslavila se hitom NLO koji je otpjevala s Hiljsonom Mandelom, a pjesma je konkurirala za Cesarica hit godine. Prije tjedan dana nastupila je u tvornici s Gršom. Izašla je na pozornicu pred 4000 ljudi i oduševila svojim nastupom.

- Meni je bilo odlično. Kada sam izašla na dvije pjesme bila sam u nekom profesionalnom osjećaju i rekla sam sama sebi da idem to odraditi kako spada i bilo je super. Na bisu je ponovno izvodio “Fantaziju", što nije bilo prethodno dogovoreno, tako da me to baš iznenadilo. Krenula sam brzo trčati na pozornicu i kako sam stala gore, samo sam pjevala s publikom, skakala i uživala u svakoj sekundi. To mi je bio jedan od najdražih nastupa. - ispričala nam je Miach svoje doživljaje.

Suradnje na hrvatskoj trap i rap sceni su jako česte, a gotovo svi izvođači surađuju međusobno, pojavljuje se jedni drugima na koncertima...

- Atmosfera je odlična. Svi smo prijatelji. Dan nakon koncerta smo svi zajedno na kavi i jako imamo taj obiteljski osjećaj - rekla nam je Miach, a zatim objasnila kako dolazi do suradnje između glazbenika:

-U pravilu do suradnje dolazi dosta frendovski. Recimo, kada napravim neku stvar, tek onda čujem ako bi netko možda mogao biti gost ili gošća, i nazovem tu osobu i pitam da dođe u studio i da to snimimo. Sve to ide dosta spontano i takav način rada mi odgovara. Ne volim kada se suradnje pretvore u preveliki profesionalizam. - kaže Miach i prisjeća se svoje najopuštenije suradnje:

- "Dance" je jedina pjesma gdje nismo unaprijed napisali moj dio versa te poslali drugom glazbeniku, već je cijela nastala u studiju dok smo se zezali sa Pekijem i Baksom i baš je bio gušt raditi na njoj.

Dugo gradila karijeru

Prvi nastup Miach je imala na festivalu Lil Drito na kojem je nastupala s drugim mladim izvođačima. Često je sudjelovala kao gošća na koncertima svojih kolega, a sada će 8.3 u tvornici kulture imati priliku za svoj prvi veliki samostalan nastup.

- Još nisam svjesna da se to događa. Nije me strah nego jednostavno želim dati sve od sebe. Želim da ljudima koji su kupili kartu bude baš dobro i da im dam najbolje od sebe. Meni je nastupanje jedna od najdražih stvari u ovom poslu. Kada sam nastupala na Lil Dritu, svom prvom nastupu, nisam znala kako ću se snaći, ali je ispalo super i tada se javila ljubav za nastupanjem. Volim imati povezanost s publikom i izvoditi pjesme live.

Miach je dugo gradila svoju karijeru i za nju se čulo relativno kasno. Kaže kako ništa nije došlo preko noći nego da je u sebe ulagala godinama i na kraju je sve došlo na svoje. Njezin talent prepoznao je i Hiljson Mandela, najuspješniji hrvatski traper današnjice. Snimili su pjesmu NLO koja je u manje od 24 sata završila na YouTube trendingu.

- Zahvalna sam što sam s Hiljsonom probila tu neku barijeru i što je pristao biti na pjesmi "NLO", dok sam još bila potpuno na početku karijere. Smatram da je jako inteligentan i kvalitetan glazbenik. Učim i od njega i od ostalih iskusnijih kolega sa scene kako daju intervjue, kako nastupaju, kako komuniciraju s publikom i upijam sve to - rekla je Miach pa ispričala o svojim glazbenim počecima:

- Htjela sam ići u smjeru R'n'B-a, ali sam igrom slučaja završila u popu, a kako nisam bila sigurna kojim točno žanrom se želim baviti, malo sam kasnije krenula s glazbenom karijerom, nego što je praksa. Možda djeluje kako se uspjeh desio preko noći, no ništa se ne događa preko noći, krenuli smo baš onako od samih početaka - prvi spot smo napravili za 100 eura, i to nas četvero, Lockroom, moja frendica, frend i ja. Onda smo krenuli ulagati u druge singlove i spotove, no ništa značajno se nije događalo. I onda je došao moment pjesme "NLO", taj jedan trenutak gdje sve krene, no taj period u kojem ti puno ulažeš, a ništa se ne događa je jako dugačak. Bilo je i situacija gdje sam dobivala puno odbijanja i pomislila sam da radim nešto krivo, no nisam odustajala i od starta sam si rekla da ako ću ovo raditi, da ću raditi kvalitetno. Sve se na kraju vrati, ali baš treba biti ustrajan.

Veliku ulogu u Mijinoj karijeri ima i njezin dečko Mihovil Šoštarić poznatiji kao Lockroom. On je jedan od najboljih glazbenih producenata u hrvatskoj, a potpisuje i Gršin album Platinum, a Anya G, Vlaho Arbulić, Grše, Miach, Hiljson Mandela, Baks, TTM i Marko Bošnjak samo su neki od glazbenika koji uživaju u Mihinoj produkciji:

Miha je genijalac

- Za pisanje tekstove inspiraciju vučem iz našeg odnosa, ali i drugih životnih situacija koje me okružuju. Super mi je raditi s njim, jer u dvije godine kako sam na sceni, vidim da sam se razvila uz njega. Čak i ako ne radim u studiju na svojim pjesmama, gledam njega kako radi i kako pristupa muzici i puno toga naučim. I baš mi je drago da imam tu priliku, jer je izvrtan učitelj i on je svakako razlog što sam svake godine sve bolja i bolja - rekla nam je Miach, a onda otkrila kako izgleda njihova suradnja.

- Fenomenalno je gledati ga kada radi, u svakom zvuku pronađe inspiraciju i složi nešto. Zna se dogoditi da dok snimamo da se zakašljem, a on od tog zvuka izvuče neki beat ili melodiju i iskoristi u pjesmi, bez da je to toliko uočljivo. I izvrstan je u radu s ljudima, ima puno strpljenja za svakoga i u svakome uspije dodatno potaknuti kreativnost.

Trap scena jedina je scena u hrvatskoj koja može konkurirati svjetskim trendovima glazbe. Simbolično, Miach će održati koncert na Dan žena kao jedna od glavnih predvodnica nove generacije.