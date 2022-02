James Bondov film 'Spectre' uvršten je u Guinnessovu knjigu rekorda kao film s najvećom eksplozijom. Kada je to čuo redatelj Michael Bay (57), nije mu bilo drago, piše The New York Post.

- James Bond je pokušao uzeti 'najveću eksploziju na svijetu'. Glupost. Naša je najveća - rekao je nedavno za Empire Magazine.

Kada je to rekao, referirao se na njegov film iz 2001. godine 'Pearl Harbor'. Riječ je o filmu s 40-minutnom scenom u kojoj Japanci bombardiraju Pearl Harbor u Honolulu, a tada nastane niz masivnih eksplozija.

- Nitko ne zna koliko je teško izvesti tako nešto. Toliko smo stvari imali na lokaciji. Prave brodove, 20 pravih aviona, morali smo zaustaviti autocestu koja je bila udaljena tri kilometra od mjesta snimanja. To su samo neke od stvari - rekao je.

Redatelj je usporedio proces stvaranja velike filmske eksplozije s procesom stvaranja vrhunskog jela.

- Postoji poseban umak za eksplozije. To je kao recept. Vidim da neki redatelji rade eksplozije i izgledaju 'jadno' ili one na kraju nemaju onaj element 'šoka'. Postoji način izrade dobre eksplozije, a to je miks različitih elemenata i drukčijih vrsta eksplozija kako bi izgledalo što realističnije - objasnio je.

