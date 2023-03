Michael Caine nakon tvrdnji da film koji ga je proslavio promiče rasizam: 'Najgore što sam čuo'

Michael Caine (89) otkrio je za britanski The Spectator što misli o antiterorističkoj studiji u kojoj se tvrdi da njegov film 'Zulu' promiče bjelački nacionalizam.

- To je najveća gomila s*anja koje sam ikada čuo - poručio je glumac.

Film iz 1964. bio je uključen u studiju britanskog 'programa prevencije' u kojoj se tvrdi kako bi, zajedno s djelima kao što su knjige 'Gospodar Prstenova', spisima Williama Shakespearea i dokumentarne serije 'Great British Railway Journeys', mogao voditi gledatelje prema desničarskom ekstremizmu.

Foto: YouTube/Screenshot/Cult Collections

Film Zulu govori o bitci kod Rorke‘s Drifta iz 1879. usred anglo-zulu rata i sadrži scenu u kojoj se 150 britanskih vojnika bori s 4 tisuće Zulu ratnika.

Daily Mail navodi kako se film našao na udaru kritike zbog navodnog 'rasističkog prizvuka' i 'činjeničnih netočnosti'.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Dvostrukog dobitnika Oscara otkrio je upravo producent filma 'Zulu' dok je igrao u predstavi kazališta u londonskom West Endu.

- Američki redatelj bio je u publici, vidio me i dao mi ulogu otmjenog časnika u filmu Zulu. To me učinilo zvijezdom i više se nisam vraćao na kazališne daske - ispričao je za glumac, a nakon toga je glumio u brojnim filmovima među kojima se mogu izdvojiti 'Njuškalo', 'Vitez tame: Povratak', 'Prestiž' i 'Početak'.

Foto: Clemens Bilan/DPA/PIXSELL

- Ne postoji film za koji želim da ga nisam snimio. Plaćen sam za svaki od njih - dodao je Caine u intervjuu.

Foto: PIXSELL, REUTERS

