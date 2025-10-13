Obavijesti

RADILI ZAJEDNO

Michael Douglas emotivno se oprostio od Diane Keaton: 'Ona je bila jedna od najvećih ikona'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
Michael Douglas emotivno se oprostio od Diane Keaton: 'Ona je bila jedna od najvećih ikona'
Foto: Instagram

Od nedavno preminule glumice Diane Keaton oprostili su se mnogi kolege, uključujući i glumca Michaela Douglasa koji joj je posvetio dirljivu objavu

Nakon što je poznata američka glumica Diane Keaton preminula, mnogi su se poželjeli oprostiti od nje pa tako i njen glumački kolega Michael Douglas. On joj je na svom Instagram profilu posvetio emotivnu objavu.

LEGENDARNE ULOGE Od 'Annie Hall' do 'Kluba prvih supruga': U ovih deset filmova Diane Keaton je briljirala...
Od 'Annie Hall' do 'Kluba prvih supruga': U ovih deset filmova Diane Keaton je briljirala...

Uz fotografiju sa seta zajedničkog filma 'Tako to ide' , Douglas je napisao: 'Počivaj u miru moja prijateljice Diane Keaton. Tužan gubitak jedne od najvećih ikona naše industrije. Imam toliko dragih uspomena od kada sam s Diane radio na našem filmu 'Tako to ide' prije 12 godina'. U zaključku je izrazio sućut obitelji preminule glumice.

Keaton i Douglas imali su uvijek lijepe riječi jedan o drugome i zajedničkim pothvatima. Glumac je tako jednom prilikom istaknuo kako su na snimanju spomenutog filma imali pravu 'kemiju' te priznao kako glumica ima izvrstan glas, no vrlo je skromna i samozatajna. Keaton je pak za Los Angeles Times jednom izjavila kako je kolegu smatrala privlačnim, iako je za vrijeme njihove suradnje već bio u ozbiljnijim godinama.

HOLIVUDSKE ROMANSE Sve ljubavi Diane Keaton: Allen joj je ostao blizak, a s jednim kolegom je htjela pred oltar...
Sve ljubavi Diane Keaton: Allen joj je ostao blizak, a s jednim kolegom je htjela pred oltar...

Slavna glumica preminula je u subotu, u 80. godini života, a razlog njene smrti još nije objavljen budući da je njena obitelj medije zamolila za privatnost. Kroz život je imala ozbiljnih zdravstvenih problema pa je tako bolovala od bulimije i raka kože, o kojem je progovorila prije 10 godina za Los Angeles Times rekavši kako je ta bolest u njenoj obitelji genetska, a istaknula je i važnost primjene krema za zaštitu od Sunca. O svojoj borbi s bulimijom pisala je u svojoj autobiografskoj knjizi 'Then Again' koja je objavljena 2011. godine.

Foto: Instagram

Osim poznatog Douglasa, mnoge su se druge zvijezde oprostile od preminule glumice, a Reese Witherspoon, koja je s Keaton radila na filmu 'Wildflower', održala je emotivan govor na Hello Sunshine Shine Away Festivalu. Witherspoon je ispričala kako joj je upravo slavna kolegica puno pomogla u karijeri i pronalaženju ispravnog puta u njihovoj industriji.

OSTALO

