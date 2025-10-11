Sve ljubavi Diane Keaton: Allen joj je ostao blizak, a s jednim kolegom je htjela pred oltar...

Diane Keaton, rođena kao Diane Hall, u povijest se upisala kao jedna najsvestranijih i najoriginalnijih glumica svoje generacije. Tijekom zavidne karijere vodila je i zanimljiv privatni život. Ljubila je nekoliko legendi zabavne industrije, a sve je počelo s Woodyjem Allenom.

Keaton i Allen su 1969. godine radili zajedno na Broadwayju, kada je glumila u kazališnoj predstavi "Play It Again, Sam" koju je on režirao i u kojoj je glumio. Spetljali su se nakon jedne kasne probe nakon što su zajedno otišli na večeru. Slavnog redatelja je navodno odmah osvojio njezin smisao za humor.

Kratko su živjeli zajedno dok su još radili na istoj predstavi, no do objave istoimenog filma tri godine kasnije njihova je veza bila neformalnijeg karaktera. Od 1971. do 1993. godine su radili zajedno na čak osam filmova, a Keaton je u intervjuima često isticala da je nakon prekida romantične veze, Allen i dalje ostao u njezinom životu te joj je bio jedan od najbližih prijatelja.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Slavna glumica ljubila je i kolegu Ala Pacina u vrijeme dok su snimali trilogiju "Kum". Često su prekidali i mirili se, no njihova veza je završila kada je završila produkcija trećeg nastavka "Kuma".

- Pacino je genijalan frajer. Ima najljepše lice koje sam ikada vidjela. Warren Beatty je predivan, jako lijep, ali Al je baš wow - rekla je Keaton u jednom intervjuu. People prenosi kako je htjela pred oltar s Pacinom, ali njega to nije zanimalo. Dala mu je ultimatum te su se razišli nakon toga.

Foto: Profimedia

S Warrenom Beattyjem je već bila u vezi kada su zajedno glumili u filmu "Reds" koji je objavljen 1981. godine. Beatty je bio često u tabloidima u to vrijeme, a svi su se iznenadili kada je njihova veza započela. Vanity Fair je Keaton nazvao "najpovučenijom zvijezdom još od Grete Garbo".

Nakon nekoliko naslova u tabloidima, par je raskinuo. U to vrijeme je i film na kojem su radili bio gotov, a pretpostavlja se kako su problemi među glumcima počeli zbog nevolja s produkcijom i financijskih problema koje je film imao.

Glumica je i s Beattyjem ostala u sjajnim odnosima, a glumci su u intervjuima često isticali koliko se i dalje vole te žele najbolje onom drugom.

Diane Keaton kasnije je govorila kako joj ne smeta što je sama ostarjela. Komentirala je jednom prilikom kako je vjerojatno jedina žena svoje generacije koja se nikada nije udala.

- Drago mi je da nisam stala pred oltar. Sigurna sam da je i mojim bivšima drago da se nismo vjenčali - komentirala je prije nekoliko godina slavna glumica.

Istaknula je u intervjuu kako ne smatra da joj je život manje uzbudljiv zato što nije stala pred oltar. Kada je imala 50 godina, odlučila je posvojiti dvoje djece.

- Majčinstvo me potpuno promijenilo. Nikada prije nisam imala toliko potpuno iskustvo kao kada sam postala majka - komentirala je u jednom intervjuu.