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Michael Douglas o prijateljstvu s DeVitom: Jednom je progutao jointove i zaštitio nas od policije

Piše Stela Kovačević,
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Michael Douglas o prijateljstvu s DeVitom: Jednom je progutao jointove i zaštitio nas od policije
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Foto: ?Chase Rollins/PRESS ASSOCIATION
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Holivudski glumac Michael Douglas prisjetio se neobične zgode s dugogodišnjim prijateljem Dannyjem DeVitom

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Glumac Michael Douglas (82) nasmijao je slušatelje prepričavajući anegdotu iz prošlosti s kolegom i prijateljem Dannyjem DeVitom (81). Gostujući u srijedu u podcastu The Joe Rogan Experience, prisjetio se kako su njih dvojica jednom prilikom krenula na koncert, no putovanje je neočekivano prekinula policija.

Douglas je ispričao kako je tijekom vožnje skrenuo ulijevo, nakon čega su ih zaustavili policajci jer je napravio nedopušteno skretanje.

-  Vidim da se iza nas pale crvena svjetla i pomislim: 'O, čovječe'. Izašao sam iz automobila i otišao razgovarati s policajcem - prisjetio se glumac.

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Foto: A9999/DPA

Nakon što je riješio situaciju s policijom, vratio se u automobil, gdje ga je čekao DeVito. No tada ga je dočekao prizor koji mu je ostao u sjećanju desetljećima.

- Sjećam se da sam se vratio u automobil. Danny je bio sa mnom, a imali smo nekoliko jointova. On je sjedio na stražnjem sjedalu - ispričao je Douglas.

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Kada je ponovno sjeo u automobil, zanimalo ga je što se dogodilo s marihuanom koju su imali kod sebe.

05.07.2025, Karlovy Vary Producenti Michael Douglas a Paul Zaentz uvedou film, příjezd na červený koberec. PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEMMezinárodní filmový festival Karlovy Vary . KVIFF 2025.
Foto: ANNA BOHÃÄOVÃ

- Samo sam ga pogledao i pitao: 'Gdje je trava?' Danny se nasmiješio. Cijela usta bila su mu zelena... Sve ih je progutao! - ispričao je Douglas kroz smijeh.

Glumac se te situacije prisjetio kao jedne od brojnih ludih priča koje je tijekom godina doživio s DeVitom, dodajući kako su se sjajno zabavljali.

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Njihovo prijateljstvo traje gotovo šest desetljeća. Upoznali su se 1967. godine u kazališnom centru Eugene O'Neill u New Londonu u američkoj saveznoj državi Connecticut, gdje su tada radili. Douglas je u jednom ranijem intervjuu otkrio da mu je DeVito prišao dok je bio na plaži i upitao ga voli li se napušiti.

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Foto: ?Chase Rollins/PRESS ASSOCIATION

- Obojica smo 1967. bili ljubitelji trave, pa smo zapalili joint. Tako je počelo naše dugo, dugo prijateljstvo - prisjetio se Douglas.

Njihov odnos nije ostao samo na privatnom prijateljstvu. Krajem 60-ih godina bili su i cimeri, a tijekom karijera zajedno su glumili u nekoliko poznatih filmova. Douglas je ovih dana zauzet promocijom svojih memoara 'One Helluva Ride'. Otkrio je i da je DeVito knjigu pročitao u samo jednoj noći, što ga je posebno dirnulo.

- To mi je puno značilo jer me poznaje - rekao je Douglas.

*uz korištenje AI-ja

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