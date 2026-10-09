Michael Douglas: 'Kobe Bryant često je svraćao do Catherine dok smo bili u vezi na daljinu'

U svojim memoarima 'One Hell of a Ride' Michael Douglas ispričao je kako je u počecima veze s Catherine Zetom-Jones bio od nje udaljen tisućama kilometara, što je iskoristio pokojni Kobe Bryant kako bi se družio s glumicom. Douglas piše kako je košarkaš živio u blizini Zete-Jones u Kaliforniji te je često navraćao do njene kuće.

- Čini se da je Kobe stalno pronalazio izgovore da svrati do Catherine. Nisam siguran koliko je puta ‘izgubio psa’, ali svakako je to bilo mnogo puta, napisao je Douglas. Bryant je tada bio u ranim 20-ima i igrao za LA Lakerse, no još nije bio u vezi s Vanessom Bryant, svojom budućom suprugom. Istovremeno, Zeta-Jones i Douglas su održavali vezu na daljinu jer je on živio u New Yorku. Par su 1998. na Američkom filmskom festivalu u Francuskoj upoznali Antonio Banderas i Melanie Griffith.

Foto: DANNY MOLOSHOK

Nakon što je Kobe Bryant poginuo 2020. glumica mu je odala počast na Instagramu, prisjetivši se vremena kada su bili susjedi.

- Prije 24 godine Kobe mi je bio prvi susjed u Pacific Palisadesu u Los Angelesu. Oboje smo bili mladi i ambiciozni. Upoznali smo se na dan kada se uselio, zahvaljujući njegovu psu koji je počeo zalaziti u moj vrt i nastavio to činiti, napisala je Zeta-Jones uz Bryantovu fotografiju. Prisjetila se i kako je iz svojeg doma mogla gledati Bryanta dok trenira na privatnom košarkaškom terenu.

- Njegov košarkaški teren bio je moj pogled kroz prozor. Promatrala sam njegov talent i predanost, ali kako sam mogla znati da će postati ono što je postao?, napisala je glumica.

Dok su ona i Douglas održavali vezu telefonom, Bryant je upoznao Vanessu u studenom 1999. tijekom snimanja videospota za svoj debitantski hip-hop album. Vanessa je tada imala 17 godina, još je pohađala srednju školu i radila kao statistica na snimanju. Kobe je imao 21 godinu. Godinu kasnije su se zaručili te vjenčali 18. travnja 2001. u Dana Pointu u Kaliforniji. Dobili su četiri kćeri: Nataliju, Giannu, Bianku i Capri. Gianna je s ocem poginula u padu helikoptera.

Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie

Zeta-Jones i Douglas zaručili su se na Satru godinu 1999., a vjenčali 18. studenoga 2000. u hotelu Plaza u New Yorku. Sina Dylana dobili su u kolovozu 2000., a kćer Carys u travnju 2003. Douglas iz prvog braka s Diandrom Luker ima i sina Camerona, piše Hola!.