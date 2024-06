Michael Jackson nakon smrti ostavio 500 mil. dolara duga: 'Trošio je puno novca na nakit!'

Kralj pop glazbe, Michael Jackson, preminuo je 25. lipnja, 2009. godine. Nakon svoje smrti ostavio je više od 500 milijuna dolara duga, piše E! News. Njegovi odvjetnici tvrde kako je pokojni pjevač imao velike troškove vezane uz pripremu zadnje turneje 'This is it'. Dodaju kako neki poslovi Michaela Jacksona nisu bili sređeni u trenutku njegove smrti.

Kako pišu strani mediji, njegovi odvjetnici su istaknuli kako je Jackson mijenjao poslovne i osobne menadžere čak nekoliko puta godišnje.

FILE PHOTO: American pop star Michael Jackson performs on stage during his concert at Moscow's Dinamo stadium | Foto: ALEXANDER NATRUSKIN/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Dodaju kako su nakon pjevačeve smrti intenzivno radili da dovedu sve njegove dugove u red i imali brojne pregovore oko vraćanja dugova po znatno povoljnijim kamatnim stopama. Uspjeli su otplatiti dugove do kraja, piše E! News.

The Los Angeles Times izvjestio kako je ovlašteni računovođa William R. Ackerman rekao kako je Jackson trošio novac u dobrotvorne svrhe, na darove, putovanja, umjetnička djela i namještaj.

- Potrošio je mnogo novca na nakit - rekao je Ackerman.

Pjevač je umro od zastoja srca u svom domu u Los Angelesu. U krvi su mu pronađeni propofol, opći anestetik, te lorazepam i midazolam, a upravo zbog propofola se i predozirao. Taj lijek mu je prepisao njegov liječnik Conrad Murray, koji je kasnije osuđen na četiri godine zatvora.

FILE PHOTO: Michael Jackson performs at Jerudong Park in Bandar Seri Begawan | Foto: DAVID LOH/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL