Mick Jagger gazi 80-u, a i dalje 'dela' kao da mu je 20 godina

U jednom od najstarijih londonskih botaničkih vrtova Mick Jagger danas slavi okruglih 80. Pjevač Rolling Stonesa pozvao je 300-njak ljudi, a namjera je slaviti kao nikad do sad, napraviti zabavu koja će se pamtiti. Jagger, jasno je po najavljenom slavlju, ne planira stati. Divlja na pozornici, partija, ljubi... kao da mu je 20.

Ludirao se Jagger i po Zagrebu, Beogradu, Crnoj Gori... Gdje god se pojavio nastao bi lom. Osim jednom u Crnoj Gori kad je došao u pratnji nove djevojke i njezinog psića.

- Samo s njom je bio. Ponašali su se kao da su jučer počeli vezu: avion, apartman, stage i nazad. Ni s kim drugim nije se družio - rekao nam je nedavno Raka Marić, organizator njihova dva koncerta u bivšoj zemlji.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Stonesi su se svima svidjeli. Ludi i otkvačeni, užitak je bio družiti se s njima. Ali u tim druženjima nikad nije bilo Micka. Svi Stonesi osim njega. Organizator njihovog koncerta na zagrebačkom Hipodromu 1998., Marijan Crnarić, kaže kako je stati s Mickom i razmijeniti koju riječ spadalo u domenu nemogućeg.

Jedini Hrvat koji je nasamo bio s Mick Jaggerom je Siniša Bizović. On je te 1998. bio zadužen da Micka nauči nekoliko rečenica na hrvatskom. Bizović ga je opisao kao najljubaznijeg domaćina od svih backstageova u kojima se zatekao tijekom 35 godina rada u glazbenoj industriji.

- Nakon što smo se rukovali i nakon što mi je ponudio piće iz nekoliko metara širokog "priručnog" bara, odmah smo prešli na posao. Tijekom sljedećih 40 minuta smo radili na 15-tak rečenica koje sam ga učio izgovarati na hrvatskom - rekao je lani za 24sata.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Samo dva dana nakon zagrebačkog koncerta, Siniša je opet bio u Babylon baru. U Pragu na sljedećem koncertu. Uhvatio je stol u kutu za koji je nakon nekoliko minuta sjelo još dvoje ljudi, stariji gospodin i mlada djevojka.

- Ubrzo sam skužio da je on britanski dramatičar Tom Stoppard, a ona Jaggerova kći i da su opako ljuti na Jaggera koji još nije našao vremena za njih, a koncert će za doslovce 10 minuta. I onda se glavom i bradom pojavi Mick, izljubi kćerku, rukuje se sa Stoppardom pa onda pogleda mene i kaže: What are you doing here?, a ja odgovorim: "I like dinners in Babylon bar!" - prisjetio se.

Raspitivao se kod Jaggera i o njihovom koncertu u Domu sportova, 1976., koji je organizirao Vladimir Mihaljek. Kultni menadžer rekao je da su se Stonesi došli zabavljati, da je to bio jedan od njihovih malobrojnih nastupa u nekoj komunističkoj zemlji.

Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire

- Današnji Westin bio je najnoviji i najekskluzivniji hotel u tom trenutku u Hrvatskoj. Imao je pet zvjezdica i otvorio se tek godinu dana prije njihovog dolaska. 'Stonesi' poznati po svojim raskalašenim partijima, nisu previše marili za naš socijalistički hotelski ponos. Nakon koncerta ušli su u sobe i počeli s tulumom koji je završio bacanjem televizora kroz prozor na automobile parkirane pred hotelom - rekao je nedavno Mihaljek.

Bend je poznat po burnom životu, no ranije su im godine ipak bile znatno burnije. Potvrđuje to i Marijan Crnarić.

- I kod ovog drugog gostovanja, odsjeli su u Intercontinentalu, no nisu napravili posebne štete. Noćili su dan uoči koncerta, a čim je svirka završila, odletjeli su sa zagrebačkog aerodroma - završava Crnarić.