Midge Ure ekskluzivno za 24sata: Band Aid smo stvorili u četiri dana, Bob je sve nazivao

Midge Ure ekskluzivno za 24sata: Band Aid smo stvorili u četiri dana, Bob je sve nazivao

’Do They Know It’s Christmas?’ postao je jedan od najvećih božićnih hitova. Bob Geldof i Midge Ure, koji dolazi u Zagreb i s kojim smo napravili intervju, i danas doniraju milijune za djecu u Africi

Bio je to projekt koji je ljudima vratio vjeru u ljudskost, da ima šanse da svijet ipak bude bolji. Riječ je o pjesmi “Do They Know It’s Christmas?” i Band Aidu 1984. godine. Bob Geldof i Midge Ure u samo nekoliko dana napravili su pjesmu koja je postala više od “običnog božićnog singla”, bila je poziv na akciju. Okupili su za tu priliku britanske i irske zvijezde i krenuli popravljati svijet...

