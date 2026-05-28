Midsummer Scene Festival će uskoro otvoriti vrata svoje ljetne pozornice na Lovrjencu

Midsummer Scene Festival uskoro ponovno otvara vrata svoje ljetne pozornice na Lovrjencu, donoseći od 24. lipnja do 5. srpnja novu kazališnu avanturu 'Jedan za sve' priču o mušketirima te par dodatnih kulturnih programa koji potvrđuju međunarodni i kulturni karakter festivala.

Postoje priče kao stvorene za kazalište pod otvorenim nebom. Tri mušketira jedna su od njih: dvoboji, prerušavanja, zavjere, nepromišljena hrabrost, nemoguće ljubavi i prijateljstva sklopljena u vrtoglavom naletu pustolovine. Na pozornici Lovrjenca Dumasov svijet manje djeluje kao književnost, a više kao uspomena koja samo čeka da ponovno oživi.

Foto: PR

Ovogodišnja festivalska praizvedba donosi duhovitu i energičnu kazališnu avanturu iz perspektive ostarjelog D’Artagnana koji se spletom okolnosti, nalazi zatočen u tamnici sa družinom propalih glumaca i pokušava ponovno oživjeti prošlost i vrijeme kada je upoznao Athosa, Porthosa i Aramisa. Kroz niz komičnih obrata, improvizaciju i mačevanje, predstava spaja pustolovinu, humor i kazališnu zaigranost.

Autor predstave je Filip Krenus, suosnivač jedinog hrvatskog kazališnog festivala na engleskom jeziku, dok režiju potpisuje britanski redatelj Sean Aita, kojemu je ovo četvrta režija na Midsummer Scene-u. Ovogodišnji festivalski ansambl čine: Stephen Louis, Lucas Albion, Nick Howard-Brown, Jessica Spalis i Lucinda Davidson, scenograf i kostimograf je Will Hargreaves, glazbu potpisuje Žarko Dragojević, redatelj borbi je Philip D`Orleans, koreografkinja Rhianna Goodwin, voditelj borbi Stephen Louis, konzultant za uloge Laura Donelly, inspicijentica Virginia Bolfek, majstor tona Nikola Kapidžić, majstori svjetla Antonio Ljubojević i Maroje Kurajica, frizure i make up Ivana Pleša, grafički dizajn Davor Pukljak, a izvršne producentice ujedno i suosnivačice festivala su Darija Mikulandra Žanetić i Jelena Maržić.

Foto: PR

Nakon izvedbi u Dubrovniku, predstava 'One for All' gostovat će i na Hvaru gdje će uveličati veliku 65. obljetnicu Hvar Summer Festivala. Predstava će biti izvedena 7. i 8. srpnja u povijesnom Hvarskom kazalištu.

Uz glavnu produkciju, ovogodišnji Midsummer Scene donosi i dodatne festivalske programe koji povezuju kazalište, književnost i dubrovačku kulturnu baštinu.

Publika će tako imati priliku pogledati monodramu na engleskom jeziku „A Wizard in the Cave” („Čarobnjak u špilji”), autora Filipa Krenusa, nastalu u sklopu obilježavanja 400. obljetnice smrti Marina Getaldića. Kroz suvremen i pristupačan scenski izraz predstava donosi priču o slavnom dubrovačkom matematičaru, fizičaru, diplomatu i vizionaru, približavajući njegov život i rad domaćoj i međunarodnoj publici.

U sklopu festivala već tradicionalna suradnja s Domom Marina Držića - predstavljanje engleskog prijevoda Držićeve „Grižule” odnosno „Plakira”, također u prijevodu Filipa Krenusa. Posebnu međunarodnu vrijednost ovom projektu daje činjenica da je djelo nedavno predstavljeno kroz dramsko čitanje na York International Shakespeare Festivalu.

Foto: PR

U svojoj dvanaestoj sezoni Midsummer Scene Festival nastavlja povezivati dubrovačku baštinu, kazališnu umjetnost i međunarodnu umjetničku suradnju, potvrđujući Dubrovnik kao jedinstvenu ljetnu pozornicu kulture i kreativnosti.

Midsummer Scene je projekt u produkciji Brilliant Events Dubrovnik i Honey-Tongued Theatre Productions Ltd. London, uz podršku Turističke zajednice grada Dubrovnika i Grada Dubrovnika, hotelskih kuća, sponzora, partnera i dubrovačkih kulturnih institucija.

Ulaznice se mogu kupiti online preko ulaznice.hr ili sat vremena prije početka predstave na tvrđavi Lovrjenac za vrijeme trajanja festivala. Više informacija dostupno je na https://midsummer-scene.com/