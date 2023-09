Farmer Mijo Bošnjak: 'Šest puta sam klinički umro. Preminuli su mi otac i brat. Bilo je trauma'

Rano sam ostao bez oca. Promijenio sam 3-4 škole. Teško je bilo. Rano sam shvatio da život nije ono što ja želim, rekao je Mijo Bošnjak (58) za RTL.

POGLEDAJTE VIDEO:

Simpatični Varošanin, koji trenutačno traži djevojku u showu 'Ljubav je na selu', iza sebe ima tešku prošlost. Šest puta je klinički umro. Iznenada mu je preminuo brat, a majka završila u bolnici. Pogodilo ga je to, ali ne da se. Borac je.

Foto: rtl/screenshot

'Uvijek sam snažan. Ne bojim se'

- Puno toga sam prošao. Traume i tako to, ali ne dam se slomiti. Uvijek sam snažan. Ne bojim se. Brat mi je bio podrška. Preminuo je iznenada i to mi je teško palo. Mama mi je isto nekako nesretno završila u bolnici - govori Mijo.

U tim je teškim trenucima imao podršku. Nekoga tko mu je na neki način pomogao.

- Nikad nisam bio sam. Sve do jednog perioda. Jednu curu sam izgubio pred zaruke. Prekinuli smo. Tad sam baš potonuo. Pao sam u depresiju - prisjeća se.

Foto: RTL

'Šest puta sam bio klinički mrtav. Bog mi se obratio'

Kod Mije je sve moguće. Kaže, Bog mu se obratio tri puta.

- Šest puta sam bio klinički mrtav. Bog mi se obratio i rekao: 'Dijete nije ti još vrijeme, moraš nazad'. Tri puta mi je to ponovio. A ja kažem: 'Pusti me da uđem gore. Na našem jeziku mi je to rekao. Svega se sjećam. Čudo. Ne može čovjek vjerovati, ali sve je moguće - otkriva.

Foto: RTL

Varošanin se u showu preporodio. Došao mu je kao melem na ranu.

- Živnuo sam stvarno. Prelijepo mi je. Opustio sam se - ističe.

Foto: RTL

Miju su u 'Ljubav je na selu' prijavili prijatelji. Trenutačno ne očekuje ništa, ali, kaže, možda se ljubav uistinu dogodi.