Miki Solus donosi novi spot za svoju pjesmu 'Čokoladni zec'

U novom spotu za pjesmu “Čokoladni zec”, Miki Solus se nalazi na vrhu nebodera s kojeg skače, no srećom završava u velikom bazenu pored gorile koja se sunča na luftiću, a zatim ga voda izbacuje na cestu gdje mu prilazi divovska beba koja cucla svoju dudu i pokušava ga napasti, no kantautor bježi i završava na roštilju s humanoidnim kravama, a sve to zbog nekog glupastog zeca kojeg nitko nije vidio.

Ako vam ništa nije jasno, ne brinite se – nije ni nama. Jedino što znamo je da produkciju pjesme, koja je snimana u SIPA studiju, potpisuje Silvio Pasarić, a videospot Pavle Kocanjer aka Vjetroslav Prdinski.

Foto: promo

- Čokoladni zec nastao je jedne ljetne subote dok sam besmisleno zurio u sunce i razmišljao o smislu života: ugledao sam vranu koja prelijeće sa zgrade na zgradu, poštara koji na svom motorčiću raznosi poštu, susjedu koja je šetala svog malog maltezera...Dan se nastavio, a pjesma zapravo nije tada nastala, kao što sam ranije najavio, već tjedan dana kasnije, kada sam, šetajući psa nasipom, ugledao zeca kako izlazi iz Save i u punom sprintu juri preko prema toplani - rekao je Miki, pa dodao:

Foto: promo

- Srećom, moj pas je bio vezan, inače bi pojurio za zecom poput rakete; ovako ga je samo mogao tužno gledati kako ostavlja iza sebe trag svojih brzih malih šapa. Sve u svemu, taj događaj mi se urezao u pamćenje te sam, stigavši kući, uzeo gitaru i počeo slagati pjesmu i tako je nastao Zečić - snimio sam ga par godina kasnije kod Silvija u njegovom studiju, samo uz gitaru i glas, bez nepotrebnog aranžiranja. Sada on isplovljava iz svoje zečje luke i nadam se da će se na izletu dobro provesti.