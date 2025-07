Miki Solus postao otac: 'Sin voli kad mu sviram Baby Lasagnu!'

Talentirani kantautor Miki Solus bio je posljednji gost ovosezonske emisije TOP MUSIC DESK na TOP RADIJU, koju vodi i uređuje Gina Damjanović. U duhovitom razgovoru, Miki je pričao o raznim temama, od svojih kućnih ljubimaca, preko glazbenih uzora i karijere, pa sve do očinstva i planova za ljeto.

Solus, poznat po duhovitoj lirici i netipičnim temama, kazao je da bira teme za pjesme kako bi izbjegao usporedbe s drugima. Ipak, priznaje da su neke bile teške za progutati.

Foto: Gordan Svilar/TOP RADIO

- Jedno vrijeme iritiralo kad su me uspoređivali s Jovanottijem, iako čovjeka nisam nikad slušao. Na početku su me pak uspoređivali s Manceom, ali sve je to normalno. Svi mi 'bacamo' na nekog - iskreno će.

Iako je pisao pjesme i za kolege, priznaje da to nije njegov svijet: “Tu sam se opekao. Pisati pjesmu za nekog drugog znači jako se ograničiti. Osim što mi oduzima puno vremena od moje karijere, drugi teže normalnim ljubavnim stihovima, a meni je zabavno pisati gluposti, nešto što još nije rečeno, ili barem na čudan način.”

Miki se dotakao i odnosa prema glazbi, koju je prigrlio nakon što mu je zbog ozljede propala nogometna karijera.

- Nisam pokazivao nikakav afinitet. Nitko u obitelji nije glazbenik. Gitara mi je došla kao ventil nakon ozljede zbog koje sam morao napustiti nogomet. Nakon ozljede, neko vrijeme sam imao problema i s hodanjem, šepao sam godinu-dvije pa sam s gitarom 'ubijao' vrijeme - priznao je.

U pjesmama često koristi humor, ali i ljubavne emocije, poput pjesme 'Imao sam psa', posvećene njegovoj Boi: “Imala je 45 kila, ne bi mrava zgazila. Kad je umrla, cura i ja smo uzeli dva psa iz azila. Dopi i Lili su sad s nama, i to je svakodnevni izazov.”

Uz pse i glazbu, Solus je nedavno dobio posebno važnu ulogu: “Postao sam otac prije osam mjeseci. Fakat nisam mislio da dijete može donijeti toliko radosti. Prvih pola godine bilo je kaotično, ali sad već sve nekako ide.”

Foto: Gordan Svilar/TOP RADIO

Otkrio je i da sin već reagira na glazbu: “Sviram mu, reagira super. Voli pjesme poput 'Rim tim tagi dim'. Fascinantno je koliko djeca reagiraju na zvukove, čak više nego vizualno.”

Za ljeto planira sve turistički.

- Idem kod sestrične u Basel, ona još ne zna, ide i sin s nama. Idemo u Pulu na more, možda i u Selce. Nema zakazanih koncerata, sve smo zbog roditeljstva malo pauzirali - zaključio je.