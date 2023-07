Mila Elegović (53) u bikiniju je pokazala figuru na kojoj bi joj mogle zavidjeti i puno mlađe

Glumica Mila Elegović (53) počastila je pratitelje na Instagramu fotografijom s plaže, u kojoj je pokazala nevjerojatnu liniju.

Mila je obukla kupaći kostim sa cvjetnim uzorkom i otkrila figuru na kojoj bi joj zavidjele i brojne dvadesetogodišnjakinje.

- Savršena, wooooow - komentirali su obožavatelji.

Glumica je nedavno otkrila da se, iako drži do linije, voli počastiti.

- Najdraža hrana je ona koju ne smijem jesti... Najdraža hrana su čvarci. Čvarci su top 10 zašto imam inzulinsku rezistenciju i to je strogo zabranjeno, ali ja tu i tamo makar jedan, prije sam mogla pet, sada samo jedan, ali čvarci su mi najdraža hrana - rekla je glumica u TikToku koji je snimila za RTL.

Ipak, jednom je prilikom lijepa glumica otkrila da je bila na tretmanima uljepšavanja te da bi bilo suludo skrivati to.

- Što se tiče filera i botoksa, i pomoći tog tipa, sad sam se zaustavila jer jednostavno, u jednom trenutku, lice samo kaže dosta! Ako me prepuniš, ako kreneš sa mnom majmunirati, izgledat ćeš kao nakaza.To je važno! Ne da izgledaš mlado ili zamrznuto jer onda nisi više ljudsko biće. Ja koristim filere, ali nekako sve manje jer dolazim do te granice kad to, jednostavno, više neće biti ukusno - priznala je.