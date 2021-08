Treće izdanje festivala 'Rovinj Art&More' na travnjaku rovinjskog hotela Monte Mulini okupilo je brojne zaljubljenike u glazbu i umjetnost, ali i mnoga poznata lica. Uz direktora festivala, opernog pjevača Ronalda Brausa (48) na koncertu 'Ronald Braus i gosti' nastupili su i sopranistica Barbara Suhodolčan, makedonski pjevač David Temelkov i glumac Rade Radolović.

Program je vodila glumica Mila Elegović (51), koja je ovaj koncert opisala kao 'pomirbeni'. Naime, Mila i Ronald u svađi su bili punih sedam godina i u Rovinju su pred publikom zakopali 'ratnu sjekiru'.

- Punih 7 godina smo bili na distanci i nismo razgovarali. Nakon dugog prijateljstva i plodne suradnje, očito je jedna iskrica bila dovoljna da dođe do zatišja - ispričao nam je Ronald, te dodao kako su glumica i on sada zaključili da to ipak nema smisla.

- Život je prekratak da gubimo drage ljude. Mila i ja smo pomirenje obogatili divnom suradnjom, najprije na premijeri predstave 'Romeo i Julija', koju nastavljamo igrati na jesen, pa na koncertu 'Ronald Braus i gosti' - rekao nam je operni pjevač i otkrio da su jedno drugome posvetili pjesme u čast svom pomirenju.

Večer je upotpunila i modna revija poznatog domaćeg dizajnera Ivice Skoke, koji je predstavio novu kolekciju večernjih haljina.

Uz brojne mlađahne modele, pistom su prošetale i Danijela Gračan (52) i Zvončica Vučković (64) koje su svojim izgledom oduševile sve okupljene.