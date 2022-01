Glumica Mila Elegović (51) rijetko dijeli detalje iz svog privatnog života, no u nedavnom razgovoru za InMagazin otkrila je da je slobodna i opisala svog idealnog muškarca.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Trenutno sam ono što se kaže 'inbetween marriages', između brakova - našalila se Mila koja se prije 15 godina rastala od fotografa Ivana Balića Cobre (79).

Zatim je otkrila i kako izgleda njezin muškarac iz snova.

- Mora biti muškarac, ne smije biti imitacija muškarca, a biti muškarac za mene znači biti karakterno dobra osoba, biti šarmantan, biti veseo, duhovit, brižan, ja to volim reći svojim kolegama u kazalištu, kad muškarac postane bivša bitanga onda mi je to zanimljiv - objasnila je Mila.

Glumica je nedavno progovorila i o tome zašto nije postala majka.

- Htjela sam biti majka, ali bilo je za to prekasno. Međutim, mislim da je u mojem slučaju postojao razlog zašto nije došlo do toga. To vas uvijek boli jer nam je svima smisao i da produljimo život, koliko god to banalno zvučalo. Tisuću je razloga za smisao života, ali onaj osnovni je da se život nastavi - izjavila je Mila.