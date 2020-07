Milan iz 'Braka' odveo Gogu na more, a ona ga hvali: 'Lijepo je što se i dalje trudi oko mene'

<p>Nakon što je sudjelovala u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', <strong>Gordana Gašparić Vrbljanin</strong> (62) postala je sve aktivnija na društvenim mrežama. S prijateljima dijeli trenutke iz svog privatnog života, a na većini objava nalazi se i <strong>Milan Tokić </strong>(64), s kojim su je eksperimenti spojili u showu.z</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Gafovi iz 'Braka na prvu'</b></p><p>Iako Gordana prirodu njihovog odnosa krije i ne želi pratiteljima otkriti je li s Milanom u ljubavnoj ili prijateljskoj vezi, jedno je sigurno - dobro se zabavljaju. Objavila je niz fotografija na kojima su ona i Milan.</p><p>- Počastio me vikendom na moru, ali tvrdi da su njegove fotografije ljepše nego moje - napisala je Gordana. Boravili su u Šibeniku i na otoku Pagu, a njihove fotografije potaknule su šuškanja da je par otišao korak dalje od prijateljstva. </p><p>No, Gordana i dalje na takva pitanja mudro odgovara.</p><p>- Nekada prijateljstvo može prijeći u ljubav. Jer, najbitnije je poštovanje, a u tim godinama već se i to može nazvati ljubav - rekla je Gordana. </p><p>Neki su joj komentirali kako je ona Milanu kao dobitak na Jackpotu. </p><p>- Da, ali lijepo je da se još uvijek trudi - odgovorila je Goga.</p><p>Također, ljute je negativni komentari na njihovo sudjelovanje u showu. </p><p>- Od silnih negativnih komentara, koje sam pročitala za vrijeme prikazivanja eksperimenta, doživjela sam šok. Od onih s lažnih profila, pa sve do onih žena koje su zbog svojih frustracija pisale svašta. Zanimljivo je bilo da su to pisale upravo žene, a ne muškarci. Zašto baš žene? Dobila sam dojam da bi jedna drugoj oči iskopale, jer nije bilo nikakve solidarnosti. Ali mi žene smo takve. Uvrijedi i ponizio gdje možeš i u što većem opsegu negativnosti. Sramota za ženski rod, ali bilo je tako - ljutito je rekla. </p>