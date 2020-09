Rekla je kako je rije\u010d o dvojici autora koji se\u00a0bave razli\u010ditim temama, \u010dije su knjige - \"\u0160to sam nau\u010dio na planini\" (Libricon d.o.o.) Milana Majerovi\u0107a-Stilinovi\u0107a i \"Raditi kako treba - dnevnik majstora stolara\" (Fraktura, prijevod Anja Majnari\u0107) Ole Thorstensena -\u00a0pisane razli\u010ditim stilovima i\u00a0donose razli\u010dite \u017eivotne pri\u010de dvojice potpuno razli\u010ditih ljudi. Zajedni\u010dko im je, rekla je Zibar,\u00a0ponajprije to \u0161to niti jedna od tih dviju\u00a0knjiga\u00a0\"nije ni\u00a0fiction niti faction\" - one\u00a0\u017eive \"u nekom me\u0111uprostoru, a obje su intimisti\u010dki dnevni\u010dki zapisi koji donose autorov pogled, autorovo osobno unutarnje iskustvo o ne\u010dem vanjskom, njemu \u017eivotno jako bitnom\".

\"U oba slu\u010daja radi se o dvije banalne poznate ljudske aktivnosti;\u00a0stolarstvo, gra\u0111evina, ru\u010dni rad i - planinarenje. Ni\u0161ta spektakularno ni neobi\u010dno ali svaki od njih dvojice je vrlo iskreno, autenti\u010dno i na svoj na\u010din tome pristupio\", istaknula\u00a0je Zibar. Tako\u0111er, \"upada u o\u010di da su obje knjige prvijenci, a njihovi autori nisu profesionalni knji\u017eevnici\".

Moramo nau\u010diti imati po\u0161tovanja prema radu koji se obavlja rukama

Ole Thorstensen (1965.) izu\u010deni je stolar koji je nakon 30-ak godina rada u graditeljstvu napisao knjigu opisanu kao \"izvje\u0161taj o adaptaciji jednog potkrovlja\". Njegov debitantski roman proiza\u0161ao je,\u00a0kako je rekao, iz osobne frustracije zato \u0161to\u00a0suvremeno dru\u0161tvo\u00a0premalo cijeni manualni rad, ne priznaje ga kao ne\u0161to va\u017eno i nu\u017eno, trivijalizira ga, dok istodobno previ\u0161e veli\u010da akademski, \"apstraktni\" rad.

\"Postoji jedna \u010dudna ideja u na\u0161em dru\u0161tvu, da akademski, 'apstraktni' svijet ima ve\u0107u vrijednost od onoga \u0161to radimo svojim rukama. Mislim da je to totalna glupost. Kako je to uop\u0107e mogu\u0107e? Kako ljudi zami\u0161ljaju da im dolazi hrana na stol?\", kazao je Thorstensen, koji je o tome jednoga dana odlu\u010dio\u00a0napisati esej.\u00a0Objavio ga je u jednom vrhunskom norve\u0161kom akademskom \u010dasopisu zatra\u017eiv\u0161i da kao autor ostane anoniman, no pokazalo se da to ne\u0107e biti mogu\u0107e, budu\u0107i da je njegov \u010dlanak izazvao sna\u017enu reakciju javnosti.

\"Rekao sam si, dobro, pa mogao bih onda i napisati knjigu o tome \u0161to radim, za\u0161to ne? Mislim da pri\u010da o tome kako radimo stvari mo\u017ee biti itekako zanimljiva \u2013 u romanu sve mo\u017ee biti zanimljivo. Pro\u010ditao sam mnogo razli\u010ditih knjiga i znam da knjige mogu biti zanimljive bez obzira o \u010demu se u njima radi\", kazao je taj stolar-pisac.

Svoju je knjigu strukturirao kao \u0161to je strukturiran\u00a0proces rada u gra\u0111evini: pri\u010da ima 59 poglavlja koja prate \"poglavlja\" ure\u0111enja jednog potkrovlja. Thorstensen je otkrio kako u stvarnosti nije rije\u010d o radu samo na jednom potkrovlju, ve\u0107 na vi\u0161e njih, a u romanu objedinjuje razne zgode i ljude. \"Roman je u tome smislu konstrukt sastavljen iz nekoliko dijelova, ali je proces pisanja autenti\u010dan\", kazao je autor, kojemu je, kako je otkrio, u pristupu pisanju uzor bio slavni kulinarski chef Anthony Bourdain i njegova knjiga \"Kitchen Confidential\".

\"Mi se pona\u0161amo kao da nas ni\u0161ta ne poga\u0111a, uzimamo stvari zdravo za gotovo. Ali stvari utje\u010du na nas, i stvari koju jedemo i odje\u0107a koju nosimo, pa naravno i na\u010din na koji se to proizvodi. Ako u mojoj knjizi postoji ikakva pouka ili nekakva eti\u010dka lekcija, ona je\u00a0ta da moramo imati vi\u0161e po\u0161tovanja prema raznim stvarima kojima se ljudi bave\", kazao je.

I nakon \u0161to je njegova knjiga privukla toliko pozornosti, pa je \u010dak prevedena i na kineski, Thorstensen nije promijenio svoj do\u017eivljaj sebe: i dalje se smatra obi\u010dnom osobom, ne osobito kreativnom. \"Ja \u017eelim biti prosje\u010dan i \u017eelim biti jedan od onih koji omogu\u0107uju\u00a0da svijet ide dalje\", rekao je autor, koji nikada ne radi ni\u0161ta u svojem poslu \u0161to nema svrhu\": \"U 30 godina nisam zabio niti jedan \u010davao koji nije imao svrhu\".

Drame se doga\u0111aju u grmu pored puta i grani iznad nas

Novinar i televizijski reporter Milan Majerovi\u0107-Stilinovi\u0107 veliki je zaljubljenik u prirodu i planinarenje koji je svoju strast odlu\u010dio i ukori\u010diti u knjigu \"\u0160to sam nau\u010dio na planini\", jedinstvenu zbirku pri\u010da inspiriranih boravcima i \u0161etnjama na planini.

Majerovi\u0107-Stilinovi\u0107 je kazao kako ga priroda oduvijek zanima, a strastveni planinar nije postao odjednom \u2013 pa \u010dak ni sad nije siguran da ga je ta strast obuzela do kraja. Na planini je prona\u0161ao odmak i odmor od svakodnevnog i profesionalnog, a planinarenje mu je, kako je rekao, tako\u0111er predstavljalo i izazov da ide nekamo gdje jo\u0161 nije bio, te mu je pru\u017eilo i neku vrstu kreativne nagrade.

U knjizi je 50 pri\u010da, svaka je druga\u010dija, a sve su se, otkrio je Majerovi\u0107-Stilinovi\u0107, \"napisale same\", jer tematiziraju razli\u010dite doga\u0111aje kojima je svjedo\u010dio u prirodi i njegove\u00a0reakcije\u00a0na njih. Svoje opservacije prvo je po\u010deo pisati na Facebooku, pa se iz toga razvio blog, a onda je nastala i knjiga.

Autor je kazao kako, iako sve pri\u010de objedinjuje prostor planine, one tematiziraju razne stvari i \"mogle bi zapravo pripadati bilo gdje\". \"Impuls za svaku pri\u010du nastao je u planini ili iz nekog iskustva u planini, ali ta se knjiga nekako ispisala sama \u2013 u jednom trenutku ti pojedina\u010dni doga\u0111aji, \u0161etnje, iskustva koja su iz njih proizlazila razlistali su se u tu knjigu\", pojasnio je autor, koji je od samog po\u010detka nastojao svaki put pri\u010du ispri\u010dati na druga\u010diji na\u010din.

\"To sam si odmah bio zadao u zadatak i\u00a0mislim da ne bih znao napisati druga\u010diju knjigu, jer pisao sam za svoju du\u0161u. Tu ja pi\u0161em o svojem iskustvu planinarenja 'na sitne staze' \u2013 jer ja sam, za sad, planinar 'sitnog zuba'. No, promjenu unutar sebe mo\u017eemo prona\u0107i i u jednoj \u0161etnji na vrlo kratke staze, jer drame se doga\u0111aju i u grmu pored puta i na grani iznad nas\", kazao je Majerovi\u0107-Stilinovi\u0107.

Knjigu ostavlja na raznim mjestima na planini, kao poklon nepoznatim planinarima i hoda\u010dima, a svoj projekt ve\u0107 je po\u010deo voditi u novome smjeru: o planini razgovara\u00a0s drugim ljudima, planinarima \u2013 profesionalnim i amaterima, doma\u0107im i stranim -\u00a0kojima se javlja i postavlja im pitanja o tome \u0161to su oni nau\u010dili na planini.

8. FSK odr\u017eava se od 6. do 12. rujna u prilago\u0111enim okolnostima, s dijelom programa uz ograni\u010den broj posjetitelja i uz prijenos u\u017eivo online u Knji\u017eari Fraktura, dok dio programa prenosi HTV na svojem Tre\u0107em programu.

Program se u petak nastavlja susretom \u010ditateljske publike i pjesnikinje Monike Herceg u 13 sati na Cvjetnom trgu u ku\u0107ici Barcaffea, gdje \u0107e biti uprili\u010deno potpisivanje knjiga i dru\u017eenje s autoricom. Slijedi \"Dvostruki portret\" s mostarskom knji\u017eevnicom Magdalenom Bla\u017eevi\u0107 i nizozemskim piscem Jamalom Ouariachijem (18 sati, Knji\u017eara Fraktura, online). Prevodila\u010dki maraton s \u010dlanovima Dru\u0161tva hrvatskih knji\u017eevnih prevodilaca moderirat \u0107e u 20 sati u Knji\u017eari Fraktura Lara H\u00f6lbling Matkovi\u0107, a program \u0107e zaklju\u010diti tribina \"Razotkrivanje\" s izraelskim knji\u017eevnikom Davidom Grossmanom (22,30 sati, HRT-Tre\u0107i program).

Milan Majerović-Stilinović i Ole Thorstensen otkrili formulu uspjeha debitantskih knjiga

U Knjižari Fraktura s Milanom Majerovićem-Stilinovićem uživo u Zagrebu a s Olom Thorstensenom putem video linka iz Osla razgovarala je Morana Zibar, "gurmanka, prevoditeljica i lovkinja iz TV kviza Potjera".

<p>Festival svjetske književnosti ugostio je u četvrtak dvojicu književnih debitanata koji su svojim prvijencima privukli veliku pozornost čitateljske publike, norveškoga stolara i pisca Olu Thorstensena, i novinara, odnedavno i književnika, Milana Majerovića-Stilinovića.</p><p>U festivalskom programu "Dvostruki portret" u Knjižari Fraktura s Milanom Majerovićem-Stilinovićem uživo u Zagrebu a s Olom Thorstensenom putem video linka iz Osla razgovarala je Morana Zibar, "gurmanka, prevoditeljica i lovkinja iz TV kviza Potjera".</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Rekla je kako je riječ o dvojici autora koji se bave različitim temama, čije su knjige - "Što sam naučio na planini" (Libricon d.o.o.) Milana Majerovića-Stilinovića i "Raditi kako treba - dnevnik majstora stolara" (Fraktura, prijevod Anja Majnarić) Ole Thorstensena - pisane različitim stilovima i donose različite životne priče dvojice potpuno različitih ljudi. Zajedničko im je, rekla je Zibar, ponajprije to što niti jedna od tih dviju knjiga "nije ni fiction niti faction" - one žive "u nekom međuprostoru, a obje su intimistički dnevnički zapisi koji donose autorov pogled, autorovo osobno unutarnje iskustvo o nečem vanjskom, njemu životno jako bitnom".</p><p>"U oba slučaja radi se o dvije banalne poznate ljudske aktivnosti; stolarstvo, građevina, ručni rad i - planinarenje. Ništa spektakularno ni neobično ali svaki od njih dvojice je vrlo iskreno, autentično i na svoj način tome pristupio", istaknula je Zibar. Također, "upada u oči da su obje knjige prvijenci, a njihovi autori nisu profesionalni književnici".</p><p>Moramo naučiti imati poštovanja prema radu koji se obavlja rukama</p><p>Ole Thorstensen (1965.) izučeni je stolar koji je nakon 30-ak godina rada u graditeljstvu napisao knjigu opisanu kao "izvještaj o adaptaciji jednog potkrovlja". Njegov debitantski roman proizašao je, kako je rekao, iz osobne frustracije zato što suvremeno društvo premalo cijeni manualni rad, ne priznaje ga kao nešto važno i nužno, trivijalizira ga, dok istodobno previše veliča akademski, "apstraktni" rad.</p><p>"Postoji jedna čudna ideja u našem društvu, da akademski, 'apstraktni' svijet ima veću vrijednost od onoga što radimo svojim rukama. Mislim da je to totalna glupost. Kako je to uopće moguće? Kako ljudi zamišljaju da im dolazi hrana na stol?", kazao je Thorstensen, koji je o tome jednoga dana odlučio napisati esej. Objavio ga je u jednom vrhunskom norveškom akademskom časopisu zatraživši da kao autor ostane anoniman, no pokazalo se da to neće biti moguće, budući da je njegov članak izazvao snažnu reakciju javnosti.</p><p>"Rekao sam si, dobro, pa mogao bih onda i napisati knjigu o tome što radim, zašto ne? Mislim da priča o tome kako radimo stvari može biti itekako zanimljiva – u romanu sve može biti zanimljivo. Pročitao sam mnogo različitih knjiga i znam da knjige mogu biti zanimljive bez obzira o čemu se u njima radi", kazao je taj stolar-pisac.</p><p>Svoju je knjigu strukturirao kao što je strukturiran proces rada u građevini: priča ima 59 poglavlja koja prate "poglavlja" uređenja jednog potkrovlja. Thorstensen je otkrio kako u stvarnosti nije riječ o radu samo na jednom potkrovlju, već na više njih, a u romanu objedinjuje razne zgode i ljude. "Roman je u tome smislu konstrukt sastavljen iz nekoliko dijelova, ali je proces pisanja autentičan", kazao je autor, kojemu je, kako je otkrio, u pristupu pisanju uzor bio slavni kulinarski chef Anthony Bourdain i njegova knjiga "Kitchen Confidential".</p><p>"Mi se ponašamo kao da nas ništa ne pogađa, uzimamo stvari zdravo za gotovo. Ali stvari utječu na nas, i stvari koju jedemo i odjeća koju nosimo, pa naravno i način na koji se to proizvodi. Ako u mojoj knjizi postoji ikakva pouka ili nekakva etička lekcija, ona je ta da moramo imati više poštovanja prema raznim stvarima kojima se ljudi bave", kazao je.</p><p>I nakon što je njegova knjiga privukla toliko pozornosti, pa je čak prevedena i na kineski, Thorstensen nije promijenio svoj doživljaj sebe: i dalje se smatra običnom osobom, ne osobito kreativnom. "Ja želim biti prosječan i želim biti jedan od onih koji omogućuju da svijet ide dalje", rekao je autor, koji nikada ne radi ništa u svojem poslu što nema svrhu": "U 30 godina nisam zabio niti jedan čavao koji nije imao svrhu".</p><p>Drame se događaju u grmu pored puta i grani iznad nas</p><p>Novinar i televizijski reporter Milan Majerović-Stilinović veliki je zaljubljenik u prirodu i planinarenje koji je svoju strast odlučio i ukoričiti u knjigu "Što sam naučio na planini", jedinstvenu zbirku priča inspiriranih boravcima i šetnjama na planini.</p><p>Majerović-Stilinović je kazao kako ga priroda oduvijek zanima, a strastveni planinar nije postao odjednom – pa čak ni sad nije siguran da ga je ta strast obuzela do kraja. Na planini je pronašao odmak i odmor od svakodnevnog i profesionalnog, a planinarenje mu je, kako je rekao, također predstavljalo i izazov da ide nekamo gdje još nije bio, te mu je pružilo i neku vrstu kreativne nagrade.</p><p>U knjizi je 50 priča, svaka je drugačija, a sve su se, otkrio je Majerović-Stilinović, "napisale same", jer tematiziraju različite događaje kojima je svjedočio u prirodi i njegove reakcije na njih. Svoje opservacije prvo je počeo pisati na Facebooku, pa se iz toga razvio blog, a onda je nastala i knjiga.</p><p>Autor je kazao kako, iako sve priče objedinjuje prostor planine, one tematiziraju razne stvari i "mogle bi zapravo pripadati bilo gdje". "Impuls za svaku priču nastao je u planini ili iz nekog iskustva u planini, ali ta se knjiga nekako ispisala sama – u jednom trenutku ti pojedinačni događaji, šetnje, iskustva koja su iz njih proizlazila razlistali su se u tu knjigu", pojasnio je autor, koji je od samog početka nastojao svaki put priču ispričati na drugačiji način.</p><p>"To sam si odmah bio zadao u zadatak i mislim da ne bih znao napisati drugačiju knjigu, jer pisao sam za svoju dušu. Tu ja pišem o svojem iskustvu planinarenja 'na sitne staze' – jer ja sam, za sad, planinar 'sitnog zuba'. No, promjenu unutar sebe možemo pronaći i u jednoj šetnji na vrlo kratke staze, jer drame se događaju i u grmu pored puta i na grani iznad nas", kazao je Majerović-Stilinović.</p><p>Knjigu ostavlja na raznim mjestima na planini, kao poklon nepoznatim planinarima i hodačima, a svoj projekt već je počeo voditi u novome smjeru: o planini razgovara s drugim ljudima, planinarima – profesionalnim i amaterima, domaćim i stranim - kojima se javlja i postavlja im pitanja o tome što su oni naučili na planini.</p><p>8. FSK održava se od 6. do 12. rujna u prilagođenim okolnostima, s dijelom programa uz ograničen broj posjetitelja i uz prijenos uživo online u Knjižari Fraktura, dok dio programa prenosi HTV na svojem Trećem programu.</p><p>Program se u petak nastavlja susretom čitateljske publike i pjesnikinje Monike Herceg u 13 sati na Cvjetnom trgu u kućici Barcaffea, gdje će biti upriličeno potpisivanje knjiga i druženje s autoricom. Slijedi "Dvostruki portret" s mostarskom književnicom Magdalenom Blažević i nizozemskim piscem Jamalom Ouariachijem (18 sati, Knjižara Fraktura, online). Prevodilački maraton s članovima Društva hrvatskih književnih prevodilaca moderirat će u 20 sati u Knjižari Fraktura Lara Hölbling Matković, a program će zaključiti tribina "Razotkrivanje" s izraelskim književnikom Davidom Grossmanom (22,30 sati, HRT-Treći program).</p>