Srpski biznismen Milan Popović na istup u javnost odlučio se, kako tvrdi, zbog niza neistina koje su u javnost plasirali pjevačica i njen odvjetnički tim.

Naime nakon nedavnog ročišta na Županijskom sudu u Splitu, Severinin odvjetnik Mate Matić izjavio je kako se dijete izjasnilo da želi živjeti s majkom, a ne ocem.

- Iako je postupak tajan, selektivno je iznio tok postupka. Prema mišljenju struke, djeca razvedenih roditelja se u skoro 100% slučajeva izjašnjavaju kako žele živjeti s tatom i mamom. Da tata i mama budu ponovno zajedno. Bilo koja drugačija izjava djeteta je suspektna i ukazuje na manipulaciju jednog od roditelja. Osoba koja je saslušavala dijete to je napravila bez naloga suda ili bilo kojeg stručnog tijela. Naprotiv, stručna tijela su je upozorila da je to štetno za dijete. Izvještaj je donijela na samo ročište, što se obično radi kad ne želite dati priliku drugoj strani da se izjasni. Sve što je napisano u izvještaju prilagođeno je tome da se pogoduje majci djeteta. Ista osoba se ogradila od svog izvještaja time što je rekla da ne može garantirati da je izjava djeteta autentična. Ova osoba će, nadam se uskoro, isto biti procesuirana jer je ovo kazneno djelo. Također smatram da bi ta izjava bila odbačena, neprihvatljiva kao dokaz, s obzirom na to da je dijete u konfliktu lojalnosti, da su vještaci imali prilike da se izjasne na ovu izjavu - rekao je Popović za Srpski telegraf.

Da li ćete inzistirati Vi i Vaš odvjetnički tim da se vještaci pojave na sljedećem ročištu?

- Da bi nalaz vještaka bio valjan dokaz, mora biti usmeno zaštićen na ročištu od strane vještaka. S tim ciljem je Županijski sud i zakazao ovo ročište. Vrlo je sumnjivo to što je Županijski sud odjednom promijenio stav i odlučio ne saslušati vještake i time oboriti ovaj nalaz. Inače, vještak koji se trebao pojaviti na prvom ročištu, nije došao zbog SMS prijetnji, koje je dobivao od Severine Kojić neposredno pred dolazak na ročište. Također je vrlo sumnjivo u cijelom ovom postupanju Županijskog suda to što smo se majka i ja na jednom od prethodnih posljednjih ročišta dogovorili da ne želimo da se provode nova vještačenja. Ne želimo da nam nikakve osobe više slušaju i time viktimiziraju dijete. Ipak Županijski sud je postupio protivno našoj želji i naložio novo vještačenje i novo saslušanje djeteta, da bi sad odjednom odustao od te svoje odluke. Sve ovo vrlo je sumnjivo.

Je li točno da ste podnijeli kaznenu prijavu protiv Severine upravo zbog toga što je vaše dijete ispitivano, a njegova izjava je sad dio predmeta na Županijskom sudu u Splitu?

- Da, istina je, podnio sam novu kaznenu prijavu zato što je majka nagovarala dijete što će reći. Mišljenje djeteta je sasvim drugačije od onog što je predstavljeno sudu. S obzirom na to da je dijete u konfliktu lojalnosti, sud ne bi smio uzimati mišljenje djeteta kao mjerodavno kod donošenja svoje odluke. Ukoliko ipak tako postupi, bit će to odluka suda protivna odredbama zakona.

Odvjetnički tim Severine Kojić tvrdi da ste preko Gzima Redžepija utjecali na mišljenja vještaka u prvostupanjskoj presudi. Da li poznajete dotičnog i kakav je Vaš komentar na ove optužbe?

- Dr. Redžepi je moj kućni prijatelj i obiteljski prijatelj iz djetinjstva. Recite mi vi da li je nečija izjava za nekoga da je dobar otac pokušaj utjecanja na bilo čije mišljenje i kazneno djelo, pod pretpostavkom da je dr. Redžepi zaista takvo nešto rekao vještaku? Inače, Severina je ta koja je priznala da je ona ta koja je prijavila pokušaj utjecaja na mišljenje vještaka, dok je istovremeno, u stvari, ona sama pokušavala utjecati a mišljenje tog istog vještaka u nekom parku, navečer u 21.15 nudeći mu torbu "s dokazima", koje je vještak odbio uzeti. Mislim da bi u ovom slučaju moglo doći do naglog preokreta na Severininu štetu.

Prvostupanjskom presudom Severina je imala pravo viđati dijete i obavezu plaćati alimentaciju. Da li to ispunjava?

- Ono što je zanimljivo da posljednjih 20 mjeseci o kojima piše, brižna majka uopće nije iskoristila više od pola termina s djetetom, već su s djetetom ponovno bile neke treće osobe i dostave s hranom. Nedavno kad sam joj ponudio da dijete bude s njom, odgovorila mi je da nije ona moja dadilja da mi čuva dijete dok sam na putu.

Mislite li da postoji šansa da Županijski sud u Splitu preinači odluku Općinskog građanskog suda u Zagrebu, te da skrbništvo pripadne Severini?

- Sud će, nadam se, odlučiti u najboljem interesu djeteta, koristeći sve zakonske dokaze i materijale. Ukoliko sud preinači presudu, bit će to ponovno odluka suda donesena protivno odredbama zakona, tako da ću se ponovno morati žaliti i dokazivati pravdu na višom instancama.

U medijima se navodi da ste donator grada Zagreba. Je li to istina?

- Nisam donator grada Zagreba. Jesam donator škole koju pohađa naš sin. Isto kao i mnogi drugi roditelji čija djeca pohađaju istu školu i donator sam drugih privatnih sportskih klubova gdje naš sin i ja treniramo, isto kao i drugi članovi tih klubova.