Mile i Ivana Kekin u braku su od 2007.: 'Vidjela sam ga na TV-u i znala da ću se udati za njega...'

Bivši frontmen Hladnog piva, Mile Kekin, uhićen je u petak ujutro, izvijestio je RTL te naveo kako je riječ o akciji USKOK-a i policije u kojoj je uhićeno još nekoliko ljudi. Sumnja se na malverzacije s nekretninama, točnije riječ je o Općini Buje i kući Mile Kekina.

Glazbenik i njegova supruga Ivana Kekin i prije nekoliko mjeseci su bili glavna tema u Hrvatskoj. Sve je započelo njezinim političkim angažmanom, odnosno kandidaturom za predsjednicu, a potom je Mile privukao pažnju javnosti i bizarnim susretom s Nikicom Jelavićem.

Mile i Ivana u braku su od 2007. godine te imaju dvoje djece, sina i kćer, a prije nekoliko mjeseci je saborska zastupnica pričala i o tome kako su se upoznali.

- To je odlična priča, filmska priča stvarno. Ja sam tu večer bila sa svojom najboljom prijateljicom i mi smo gledale Mjenjačnicu od Knjaza gdje se Mile mijenjao, odnosno cijelo Hladno pivo se mijenjalo sa nekakvim specijalcima iz Osijeka - ispričala je nedavno Ivana.

Zagreb: Mile Kekin potpisivao na potpisivanju svoje nove knjige "Soundtrack za život" | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- I onda su sad ovi iz Hladnog piva trebali biti oni, a ovi bend. I u nekom času u toj emisiji Mile iznenada bez da je to znao mora skočiti s padobrana i taj izraz straha i uzbuđenja na njegovom licu je bio toliko smiješan i ja sam rekla svojoj frendici, ovo je tip za kojeg ću se udati. Ja njega tada nisam znala - ispričala je Kekin za Večernji list.

Zatim je otkrila kako su se ona i Mile upoznali te zašto je odmah znala da je on upravo on onaj pravi.

- Dakle, doslovce tu večer idemo u Gjuru, utorak je, i mi uđemo i dođemo dolje do šanka i ja sad skidam jaknu, donijet ću cugu i frendica me zgrabi za ruku i kaže: 'Isuse Ivana, Mile je tu'. I ja sam naravno shvatila to, prst sudbine, odmah sam mu prišla s nekim užasnim, bedastim upadom, ali počeli smo razgovor i vrlo brzo nakon toga meni je sve bilo jasno, njemu je trebalo još neko vrijeme - zaključila je.

Zagreb: Ivana i Mile Kekin | Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Nakon njezine kandidature je glazbenik na društvenim mrežama podržao svoju suprugu te napisao:

- 'Politika me u životu uvijek pratila u stopu', napisao sam to davne 1998. Kad smo se upoznali bila je tek studentica medicine, a sada se kandidirala za predsjednicu Republike. Ne, nije me iznenadila. Znam ju predobro. Rijetko navečer gledamo televiziju. Njoj se od toga spava pa radije polemiziramo o svemu i svačemu. Ne, nisam vidoviti, ali sam Milan i to trenutno jedan jako ponosni - poručio je Kekin u rujnu uz fotografiju njega i supruge.