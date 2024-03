Mile Kekin priprema svoj veliki solo koncert u Tvornici kulture

Mile Kekin priređuje finale turneje "Soundtrack za život", na svom najvećem solo nastupu pred zagrebačkom publikom u subotu, 9. studenog, u Tvornici kulture odsvirat će best of cijele dosadašnje karijere – od Hladnog piva do samostalnih izdanja, objavila je Tvornica.

Godinu dana od zagrebačke promocije albuma, velikim će koncertom Kekin i bend zaokružiti turneju i druge aktivnosti koje nose zajednički nazivnik "Soundtrack za život".

Frontmen jednog od najvažnijih hrvatskih bendova, čovjek čiji su glas i stihovi formirali i ostavili pečat na domaćem punku, u novoj se etapi karijere predstavio u punom sjaju s jakim pratećim bendom.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL, Facebook

Kekin je lani objavio svoj prvi solo album nakon izlaska iz Hladnog piva. ''Nježno đonom'' sjajno su prihvatile publika i kritika, a brojni su ga kritičari uvrstili među najbolja izdanja 2023. godine.

Promociju albuma održao je prošlog studenog u krcatom Vintage Industrial Baru. Koncert, koji su kritičari u svojim izvještajima strastveno hvalili, ovjekovječen je u obliku live albuma pod naslovom ''Soundtrack za život – Live at Vintage'', a predstavlja presjek njegove bogate karijere.

Foto: Vjekoslav Skledar

S Kekinom na turneji nastupa peteročlani bend sastavljen od iskusnih glazbenika, a čine ga Viktor Slamnig (bas), Andrija Lazo (gitara i harmonika), Darko Krznarić (klavijature), Mario Petrinjak (bubnjevi) i Mark Mrakovčić (gitara), ujedno i producent albuma ''Nježno đonom''.