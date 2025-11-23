Mile Kitić oduševio Zagreb: 'Hvala vam što ste došli...Ovo je zaista kruna moje karijere'

Nakon pola stoljeća karijere i mora hitova, Mile Kitić u subotu je održao svoj prvi koncert u zagrebačkoj Areni, ujedno i najveći u Hrvatskoj do sada. Čim su krenuli prvi taktovi kultne 'Kraljice trotoara', tisuće obožavatelja uglas su počele pjevati s pjevačem uz čije su pjesme odrastali. Već na samom početku bilo je jasno kako ga je zagrebačka publika jedva dočekala.

Foto: PROMO

ok je publika skandirala 'Mile, kralju!', pjevač se šaljivo obratio: 'Dragi moji, što da kažem, pozdravljam vas u ime moje cijele ekipe, zahvaljujem organizatorima, a vama posebno hvala što ste došli u ovako velikom broju, zato će vam se čika Mile odužiti. Noćas ćemo pjevati stare i nove pjesme, obećavam da ćete otići kući zadovoljni, da zapamtimo ovu večer!'

Iako je bilo vrlo teško odabrati između više od 350 vlastitih pjesama, repertoar od četrdeset hitova sudeći po reakciji publike apsolutno je bio pogođen: 'Šanker', 'Milioni kamioni', 'Šampanjac', 'Mađioničar', 'Plava Ciganko', 'Kilo gore, kilo dolje', 'Bahata' i mnogi drugi. Impresivnom energijom osvojio je publiku i u 74. godini te držao na nogama prepunu dvoranu koja je bez predaha pjevala i plesala s Milom Kitićem gotovo puna tri sata.

Foto: PROMO

Spektakl je bio upotpunjen vrhunskom produkcijom, a atmosferu su dodatno zagrijali i gosti. Prvo je na pozornicu zakoračila grupa 'Đogani', koja je zajedno s njim 'prodrmala' Arenu s 'Cile Mile', nakon čega su Vesna i Đole nastavili uz omiljene 'Srce mi je zastalo', 'Gljiva ludara' i 'Znam ja'.

No, najemotivniji trenutak večeri dogodio se kada je na pozornicu izašla pjevačeva kći Elena, za koju ističe da mu je velika podrška.

- Ovo je moje najdraže biće na svijetu, ovo je moja Elena. Molim vas da je podržite! - istaknuo je Kitić.

- Hvala Vam što ste podržali ovu večer, što ste došli, ovo je zaista magično. Ovo ću pamtiti cijeli život - poručila je Elena koja je publiku osvojila svojom toplinom i hitovima 'Ele, Ele', 'Ne volim' i 'Laži'

- Ovo je zaista kruna moje karijere - zaključio je Mile i otkrio kako razmišlja o velikoj regionalnoj turneji.

Publici je zahvalio na nezaboravnoj noći u Zagrebu!

Foto: PROMO