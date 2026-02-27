Mile Kitić u 75. godini pokazao zavidnu formu: Uspoređuju ga s holivudskim glumcima...

Folk legenda Mile Kitić, koji je u siječnju proslavio 74. rođendan, još jednom je dokazao da su za njega godine samo broj. Pjevač se trenutno odmara u Dominikanskoj Republici, odakle se javio svojim pratiteljima na Instagramu i izazvao lavinu komentara. Njegove fotografije s egzotične destinacije, na kojima ponosno pokazuje svoju tjelesnu formu, brzo su postale viralne.

Na nizu objavljenih fotografija, Kitić pozira na pješčanoj plaži u Punta Cani, gdje posjeduje i vlastiti apartman. U ležernom izdanju, odjeven samo u kupaće gaće, pjevač je pokazao preplanuli ten i mišiće na kojima bi mu pozavidjeli i mnogo mlađi muškarci. Uz kratak i jednostavan opis "Pozdrav sa Dominikane! Vaš Mile", dao je do znanja da uživa u zasluženom odmoru.

Objava nije prošla nezapaženo. Dok su mu jedni upućivali komplimente i poručili da uživa u odmoru, drugi su se našalili na račun njegovog izgleda. Komentari su bili raznoliki, od pohvala poput "Uživaj legendo naša" do duhovitih usporedbi s holivudskim akcijskim junacima.

"Ja mislio Chuck Norris", napisao je jedan pratitelj, aludirajući na pjevačevu nevjerojatnu vitalnost. Drugi je bio još kreativniji, usporedivši ga s glumcem iz "Čuvara galaksije".

Podsjetimo, krajem prošle godine održao je veliki, rasprodani koncert u Areni Zagreb, koji mnogi smatraju krunom njegove kasne karijere. Novu godinu dočekao je radno, nastupom u beogradskom hotelu Hyatt Regency, a nedavno je najavio i veliku oproštajnu turneju povodom 50 godina karijere, s planiranim koncertima u Beogradu, Sarajevu i drugim velikim gradovima. Čini se da pjevač, koji je nedavno uložio u novu luksuznu vilu na Avali vrijednu oko 300.000 €, puni baterije za nadolazeće profesionalne izazove.