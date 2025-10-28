Obavijesti

Mile Kitić za 24sata: Nastup u Areni moja je zahvala Hrvatskoj

Obilježava 50 godina karijere, a koncert u Zagrebu imat će 22. studenoga. Kaže kako je u Hrvatskoj pjevao nebrojeno puta, ali da će ovo biti posebno

Kad se spomene Mile Kitić, većini prvo na pamet padnu pjesme koje su obilježile brojne generacije, od 'Kraljice trotoara' i 'Kilo dole, kilo gore' do 'Šampanjca' i 'Plave ciganke'. Njegovi hitovi već desetljećima žive među publikom, a Mile, unatoč svemu što je postigao, i dalje zrači istom onom energijom i iskrenošću koja ga je pratila od samih početaka. Ove godine slavi 50 godina na sceni, a 22. studenoga u zagrebačkoj Areni obilježit će tu veliku obljetnicu koncertom koji s nestrpljenjem iščekuju i on i publika.

