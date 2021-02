Nakon što je glumica Milena Radulović (25) progovorila o profesoru glume Miroslavu Aleksiću (68) koji ju je silovao, javile su se i druge njezine kolegice koje je pogodila ista sudbina, a mnoge su joj pružile podršku. Ovo je silovanje potreslo regiju, a Mileni je bilo teško progovoriti o svemu.

Odluku da sve prizna javno nije donijela sama, već uz pomoć prijatelja, kolega i psihologa koji joj pomaže da prijeđe preko svega što joj se dogodilo i što ju je obilježilo.

- Milena do sada nije bila spremna govoriti o silovanju koje je doživjela. Zbog toga je javnost ostala u šoku kada je odlučila prijaviti učitelja glume za seksualno zlostavljanje - ispričao je za Alo.rs izvor blizak glumici.

Dodao je kako su joj dugogodišnje seanse kod psihologa pomogle da ojača te prihvati da ono što joj se dogodilo nije njezina krivica, ali da je njezina dužnost da o tome javno progovori.

- Plašila se osuda, pitanja što je čekala do sada, zašto je šutjela, zbog čega je odlučila sada progovoriti... Za sve postoji razlog i sva ova pitanja imaju svoj odgovor, ali on će do kraja istrage ostati nepoznat - dodao je izvor za srpske medije.

Psihoterapeut je u razgovoru s Milenom saznao kako ona radi na scenariju za seriju 'Učitelj' prema istinitom događaju koji je doživjela i u tome ju je podržao.

- Milenin psihoterapeut smatra kako je ideja da se ekranizira ono što je proživjela jako dobra. Prije svega, zbog toga da svi vide što se događalo iza zatvorenih vrata ugledne škole glume. Na kraju, dobro je i zbog toga što će Milena tako prijeći preko traume koju je doživjela te ojačati fizički i psihički - zaključio je izvor.

Srpski mediji pišu kako je Milena o tome pričala i sa svojim mentorom, Draganom Bjelogrlićem (57), ali i s drugim glumcima i producentima.

- Sv su podržali njezinu ideju da snimi seriju prema istinitom događaju, ali da u njoj glumi sebe samu. Smatraju kako nitko neće bolje odglumiti situacije i osjećaj koji je imala dok je trpjela zlostavljanje. Tako će najbolje pokazati kako se žrtve silovanja osjećaju dok se zlostavljanje događa i kroz što prolaze - dodao je izvor.

Scenarij za Mileninu seriju 'Učitelj' trenutačno je u ranoj fazi. Za sada ima sinopsis koji će razrađivati. Srpski mediji pišu kako se o ovoj seriji, ali i o samom seksualnom zlostavljanju koje je doživjela, Radulović više ne želi oglašavati.