Miley Cyrus otkrila što misli o vezi svog oca i Elizabeth Hurley

Svjetski popularna pjevačica Miley Cyrus u subotu je u podcastu 'Interview' komentirala romansu između njenog oca, Billyja Raya Cyrusa i Elizabeth Hurley. Istaknula je kako se 'ponaša odraslo' oko toga.

- Na početku je bilo teško jer reagiraš kao dijete, no onda, kao odrasla osoba pomisliš: 'Da, to je svoj tata, on je također odrasla osoba koja zaslužuje sreću' - objasnila je Miley, prenosi Page Six.

Dodala je kako ona i njen otac sada imaju puno bolji odnos, i to nakon što se cijela obitelj okupila na proslavi 31. rođendana njenog brata Braisona ranije u svibnju. Njihov odnos se pogoršao nakon što su Billy Ray i Mileyna mama Tish objavili 2022. godine da se razvode nakon 30 godina braka.

- Moja mama je voljela mog tatu cijeli svoj život. I mislim da je biti u braku s nekim iz glazbene industrije, ako nisi dio toga, jako teško - objasnila je Miley te istaknula kako je 'preuzela na sebe dio majčine boli' nakon razvoda.

- Ali moja mama je sada jako zaljubljena u mog očuha Doma, kojeg apsolutno obožavam! I moj tata... Kada ga vidim da je i on pronašao sreću, mogu ih oboje voljeti kao individualce, a ne kao par roditelja - dodala je Miely.

Njezina majka udala se za Dominica Purcella, glumca poznatog po ulozi u seriji 'Zakon braće', u kolovozu 2022. godine, a Billy Ray i Elizabeth Hurley su za Uskrs objavili na društvenim mrežama fotografiju na kojoj poziraju zagrljeni. Izvor je nedavno za Page Six rekao kako su glazbenik i glumica prijatelji već dugi niz godina, a da se sada napokon dogodilo da su slobodni u isto vrijeme.

Naime, Cyrus se 2023. oženio za glazbenicu Firerose, no brak im nije potrajao niti godinu dana.