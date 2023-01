Miley Cyrus pjesmom koju je posvetila bivšem zaludila svijet, sad poručuje: 'Slavim, ponovno'

Pjevačica Miley Cyrus (30) ne može skriti oduševljenje radi uspjeha svoje pjesme 'Flowers', čiji stihovi pjevaju o propaloj ljubavi nje i bivšeg supruga, glumca Liama Hemswortha (33).

- Slavim jer je Flowers ponovno broj 1 u svijetu ovaj tjedan! Volim što nas ova pjesma povezuje na tako pozitivan način i zadovoljstvo mi je nastaviti stvarati glazbu za vas. Ništa ovo ne bi bilo moguće bez mojih slušatelja i fanova. Beskrajno sam zahvalna - poručila je Cyrus na društvenim mrežama.

Pjevačica je nedavno poručila da je pjesmu, koja je samo dva tjedna od objave preslušana 140 milijuna puta na YouTubeu, posvetila i obožavateljima.

- Ova je pjesma posvećena mojim fanovima i postojanoj ljubavi prema sebi koju želim svakom od vas - napisala je.

Podsjetimo, glumac Liam i Miley upoznali su se i zaljubili 2009. godine za vrijeme snimanja Disneyjevog filma 'The Last Song' i do 2020. bili su jedan od dugovječnijih slavnih parova. Zaručili su se 2012., a vjenčali šest godina kasnije, točnije 23. prosinca 2018. Mjesec dana nakon što su zajedno proslavili desetu godišnjicu veze, objavili su kako su se ipak odlučili rastati.

