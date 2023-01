Miley Cyrus posvetila je bivšem pjesmu, a strani mediji pišu da ju je varao s Jennifer Lawrence

Pjevačica Miley Cyrus (30) koja je objavila hit 'Flowers' pred cijelim svijetom prozvala je bivšeg supruga. On ju je prevario s 14 žena, kako navodi Daily Mail. Jedna od njih navodno je bila i Jennifer Lawrence (32) koja je prvi put u srijedu viđena u javnosti od kada su krenule glasine.

Foto: SOVE

Glumica nakon optužbi i dalje nema nikakvih komentara o tome da je bila jedna od ljubavnica Liam Hemswortha (33) s kojim je 2021. snimala film 'Igre Gladi'. Na premijeri istog nosila je zlatnu haljinu koju je 'rekreirala' i Miley u novom glazbenom spotu.

Foto: PROFIMEDA

Jennifer je snimljena u ležernom izdanju u Beverly Hillsu dok je koračala do mjesta na kojem je imala zakazan sastanak. Na sebi je imala tamnoplavo odijelo i bijele tenisice, u rukama je nosila Prada torbicu, a ozbiljno lice sakrila je tamnim sunčanim naočalama.



Podsjetimo, glumac Liam i Miley upoznali su se i zaljubili 2009. godine za vrijeme snimanja Disneyjevog filma 'The Last Song' i do 2020. bili su jedan od dugovječnijih slavnih parova bez obzira na sve uspone i padove koji su im se dogodili u vezi. Par se zaručio 2012., a vjenčali su se šest godina kasnije točnije 23. prosinca 2018. Mjesec dana nakon što su zajedno proslavili desetu godišnjicu veze objavili su kako su se ipak odlučili rastati.



'Flowers' je pjevačica objavila na rođendan bivšeg supruga, a mnogi na društvenim mrežama govore kako je neke riječi direktno uputila njemu, odnosno da ih je napisala kao odgovor na pjesmu Brune Marsa 'When I Was Your Man' koju je Liam njoj posvetio nakon zaruka.

Foto: Regina Wagner/DPA/PIXSELL/Instagram/kolaž

'Trebao sam ti kupiti cvijeće, držati te za ruku', glase stihovi Brunove pjesme, dok je Miley u novom hitu otpjevala kako sama može kupiti cvijeće i držati svoju ruku.

