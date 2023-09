Miley Cyrus prisjetila se razvoda i otkrila kad je shvatila da je kraj: 'Odlučila sam da ne mogu'

Pjevačica Miley Cyrus (30) prisjetila se razvoda s glumcem Liamom Hemsworthom (33). Miley je u svom TikTok serijalu 'Used to Be Young' otkrila kada je shvatila da je njihova veza gotova.

Kako kaže, shvatila je da je njihov brak pred krajem kada je nastupala na Glastonbury festivalu 2019. godine.

- Glastonbury je bio u lipnju i tada smo shvatili da Liamova i moja predanost braku zapravo dolazi iz, naravno, kao prvo ljubavi, jer ipak smo bili zajedno 10 godina, ali i iz traume - rekla je Miley. Pjevačica i glumac vjenčali su se 2018. godine, a kratko prije vjenčanja im je u požaru izgorio dom u Malibuu.

- Dan koncerta bio je dan kada sam odlučila da više ne mogu biti u vezi. To je bio još jedan trenutak u kojem su rad, izvedba, lik, bili na prvom mjestu. Valjda mi je sada zato toliko važno da to više nije slučaj. Čovjek je na prvom mjestu - ispričala je.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Tijekom svog serijala se prisjetila i njihovog upoznavanja 2009. godine i kemije koju su imali od prvog trenutka. Bivši supružnici upoznali su se na snimanju filma 'The Last Song'. Liam je tada bio među tri finalista za ulogu njenog dečka. Brzo su se zaljubili, a njihova je veza trajala 10 godina.

Foto: (C) Tammie Arroyo / AFF-USA.COM

- Mislim da je jedan od elemenata koji je taj film učinio tako posebnim bilo gledanje dvoje vrlo mladih ljudi kako se zaljubljuju jedno u drugo, što se događalo u stvarnom vremenu i stvarnom životu - rekla je Miley.