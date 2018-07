Milić shrvan zbog smrti kćeri: 'Ubijalo ju je što ne vidi djecu'

Milić je izvan sebe i molim vas da imate razumijevanja, rekla je Suzana, supruga Milića Vukašinovića (68) srpskim novinarima nakon što se njegova kći Maja predozirala. Policijskom istragom utvrđeno je da je uzrok smrti Maje Avdibegović (35) predoziranje narkoticima ili lijekovima.

- Do jučer smo sjedili s njom, pričali, sve je bilo u najboljem redu. Obećala mi je da će biti normalna, da se neće više drogirati, pokrenula je čak i neki biznis s dečkom. Mislim da je taj rat u Sarajevu dosta utjecao na nju, mnogi mladi ljudi tada su postali narkomani - rekao je roker Milić za Informer. Dodao je kako ju je ubijalo što djecu viđa jednom tjedno zbog konzumiranja narkotika.

Kći Milića Vukašinovića, nekadašnjeg bubnjara Bijelog dugmeta i Indexa, u stanu je pronašla prijateljica, koja je odmah pozvala Hitnu pomoć, ali Maji, nažalost, nije bilo spasa. Za sobom je ostavila sinove Irfana (10) i Irmana (8). Roker je koji dan ranije boravio u Sarajevu sa suprugom Suzanom i vratio se u Beograd kasno u noći. Sljedećeg jutra dočekala ga je vijest o tragediji. Maju je dobio dok je bio u braku s prvom suprugom Verom. S kćeri nikad nije imao bliski odnos. Optuživao ju je da je dugogodišnja narkomanka.

Maja je samo jednom u javnosti govorila o lošim odnosima s ocem. Tad je šokirala izjavom da se dva puta pokušala ubiti.

- Prvi put je to bilo kad me je otac ostavio zbog Planike Rajković. To je bilo godinama prije droge, kad sam još bila dijete. Nikad se nisam pokušala ubiti radi narkomanske krize, kako je on tvrdio u medijima. Tako je prao svoju savjest. Kao dijete sam ga iznosila iz kafana upišanog i ispovraćanog, a on me je onda pijan bacao na pod. Svašta sam preživjela s njim - govorila je Maja.

Početkom lipnja ove godine pronašli su je u lokvi krvi, u toaletu u svojem stanu. Tad su je uspjeli spasiti. Glazbenikova kći završila je na psihijatriji u Splitu. Navodno ni tad nije liječnicima htjela govoriti o razlozima depresije i krize koju je prolazila, kao ni o razočaranju u oca. Rekla je tek da ju je kao djevojčicu tukao, a on je tvrdio da mu se Maja tim optužbama osvećuje zato što je otkrio da je navučena na drogu.

- Kći mi se sveti jer sam rekao istinu o njezinoj narkomaniji. I nakon ovih riječi će me kritizirati i možda joj ovoga puta uspije da si oduzme život - rekao je nedavno Milić za srpski Alo.rs. Maja ocu do smrti nije oprostila što je zanemario nju i majku Veru. Majka joj je konobarila i izdržavala obitelj, a kad je pala u postelju, rekla je Maja, Milić ih je ostavio.

- Danima smo bile gladne. Sama sam se brinula o njoj nepokretnoj, a nisam radila. Milić je stalno kukao da nam ne može pomoći jer nema novca ni za režije. Zato nije ni platio medicinsku sestru koja bi pomagala mami - rekla je Maja. Mlada žena majku je željela smjestiti u dom u kojemu bi imala odgovarajuću skrb, no Vera na to nije pristala.

- Tad sam poludjela, razbila sam staklo, prerezala ruku, došla je policija, Hitna, pa su me odvezli na psihijatriju. Nikad se ne bih ubila dok su mi djeca živa i zdrava. To je bilo iz protesta zbog majčine situacije. Pomračio mi se um, patim od bipolarnog poremećaja, redovito uzimam lijekove - rekla je Milićeva kći. Dodala je da njezina oca unuci nisu zanimali i da im za rođendan nije poslao ni čokoladu. Pomirili su se nakon deset godina međusobnog optuživanja. Milić je djelovao presretno jer je napokon zagrlio unuke.

- Kad sam prvi put postao otac, kad se rodila moja Maja, pojma nisam imao što me je snašlo. Ma bio sam u potpuno drugom filmu. Uvijek je željela imati sestru ili brata. Sad ima dva divna sinčića koje obožava. Moja kći je jako dobra majka - rekao je Milić koji je Indexe napustio 1976. da bi svirao s Bijelim dugmetom. Iz benda je izašao iste godine.