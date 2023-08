Milić Vukašinović opet u bolnici: 'Nekontrolirano me sve boli, prerezali su mi živce u nozi'

Nakon što je nedavno podvrgnut hitnoj operaciji zbog aneurizme, bivši bubnjar i gitarist Bijelog dugmeta, Milić Vukašinović (73), opet je u bolnici. Zarazio se bolničkom bakterijom, a imao je i probleme s disanjem.

- Imao sam osjećaj da ću se ugušiti i u 3 ujutro smo zvali Hitnu pomoć, koja me prebacila u Urgentni centar u Beogradu - rekao je Vukašinović za Avaz.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Srećom, disanje mu se stabiliziralo, ali trpi jake bolove u nozi.

- Ali me noga isto boli kao nakon operacije. To je takav rez 6 centimetara dubok, onda su i neke živce prezirali što nisu trebali i to sada boli. Nekontrolirano boli. I ne može niti jedan lijek što mi oni daju ublažiti bol - rekao je glazbenik.

- Eto taj lijek, ne može mi ni on pomoći. Pojačali su, a sad sam rekao doktoru da mi morfij daje. Rekao je doktor ako lijek ne odradi svoje, hoće. Ali se on kratko daje. Ne žele napraviti narkomana od mene - dodao je Milić.

Inače, njegova supruga Suzana obratila se javnosti putem društvenih mreža nedavno i otkrila kako se glazbenik osjeća dobro poslije operacije, ali čini se kako situacija više nije takva.

Foto: milan maricic

- Hvala dragom Bogu, Mića je operiran, sve je dobro prošlo. Hvala doktoru Igoru Končaru, njegovim kolegama kirurzima i svom medicinskom osoblju na svemu što su učinili i spasili mu život. Također, hvala svim prijateljima i dragim ljudima za svu podršku koju ste mi pružili. Ljubim vas i volim - objavila je tada.

Podsjetimo, karijera ovog talentiranog glazbenika, osim po članstvu u kultnom Bijelom dugmetu, obilježena je i njegovim angažmanima u bendovima Indeksi i Vatreni poljubac, što ga je učinilo neizbrisivim dijelom glazbene povijesti. Fanovi i glazbeni kolege diljem regije uputili su riječi podrške i želje za brzim oporavkom ovog glazbenog velikana.