Milica Pavlović: Stižu mi dvije gošće na koncert u Rijeci! Marko Bošnjak? Dijelimo jednu stvar...

U ritmu hitova i poznatih stihova, Rijeka će za nešto manje od dva tjedna plesati i pjevati uz Milicu Pavlović. Nakon što je zbog tragedije u Novom Sadu odgodila prvotno zakazani datum, 15. ožujka 2025. u dvorani Zamet ostvarit će dugogodišnji san i održati koncert koji je za nju od posebnog značaja.

- Apsolutno je sve spremno i jako se radujem! Dodatnu euforiju mi donosi i moja tetka, koja je studirala u Rijeci i radila u dječjoj bolnici, raduje se kao malo dijete što se vraća u Rijeku. Zaželjela sam se hrvatske publike i jedva čekam taj susret. Dizajner Bojan Petrović mi je poslao poruku: 'Platit ćeš mi za bolove u prstima od silnog šivanja i lijepljenja kristala! Poslat ću ti posebnu fakturu zbog toga'. Ali čak i da svi kostimi popucaju, što se neće dogoditi, uživat ću na toj sceni - izjavila je regionalna zvijezda za Extra FM.

Iako će pozornica biti prilagođena dvorani Zamet, Milica jamči jednako snažan vizualni i glazbeni doživljaj kao i na prošlogodišnjem spektaklu u Areni Zagreb. Uz sve to, publiku očekuju i dvije glazbene gošće.

- Ne dolazim praznih ruku! Sa mnom stižu dvije dame, a vjerujem da će se dopasti mojoj publici. Jedna je ogromna regionalna zvijezda, dok je druga možda nešto manja zvijezda, ali nikako netko tko ne zaslužuje ozbiljan aplauz. Naprotiv, i dalje ostavlja snažan trag u glazb - poručuje pjevačica.

Foto: Nikola Radišić/Luka Stepanović

Otkrila je da nakon riječkog koncerta leti u Grčku u potragu za novim hitovima, a iznimno se raduje i nastavku suradnje s hitmejkerom Dejanom Kostićem.

Čitavu regiju potresla je vijest o smrti Saše Popovića, čovjeka koji je otvorio estradna vrata brojnim regionalnim zvijezdama, među kojima je i Milica.

- Iskreno, teško je pronaći prave riječi za moje trenutne osjećaje, kao i osjećaje brojnih kolega, dok pokušavam opisati tko je bio Saša Popović. Teško je objasniti koliki je trag ostavio na glazbenom svijetu. Imam osjećaj kao da sam izgubila člana obitelji, kao da je dio mog života otišao s njim. Od prvog trenutka kada sam vidjela njegove oči na audiciji, kada sam tražila svoju kartu za ulazak u ovaj svijet, pa sve do naših nedavnih razgovora i prepričavanja anegdota, bio je tu – kao mentor, podrška i prijatelj. Čuvat ćemo ga od zaborava, jer on nam je dao priliku da se pokažemo i dokažemo. Sve što je radio, radio je ljudski i pošteno. Bio je najveća zvijezda Granda – nitko od nas, već on. On je početak i kraj. Ostat će upamćen kao dobar čovjek, suprug i otac. Prvi je prepoznao moj potencijal, i od mene će uvijek imati moju vječnu zahvalnost - poručila je Milica.

Foto: Nikola Radišić/Luka Stepanović

Prokomentirala je ovogodišnje predstavnike Hrvatske i Srbije na Eurosongu i čestitala im na pobjedi. Njezinu državu predstavljat će Princ od Vranje koji je pokupio njene simpatije.

- Nije tajna da sam lokalpatriot i da jako volim jug Srbije. On dolazi s juga, pa i zato ima moju podršku – a i da nije tako, izvanredno pjeva i bio je sjajan na natjecanju. Ipak, moram biti iskrena – ove godine sam posebno navijala za žene, mislim da su bile dominantne. Navijala sam za Tam, Vukaylu, Mimi Mercedez, a i Harem Girls su mi bile wow! Ali, naravno, podržavam i Princa – zasluženo je tu gdje jeste - istaknula je.

Svidjela joj se i 'Poison cake' Marka Bošnjaka.

- Je li glupo što još uvijek patim što Baby Lasagna nije pobijedio prošle godine? Iskreno, rado bih da smo ove godine svi u Zagrebu i da slavimo vašu prošlogodišnju pobjedu, koja je svakako bila moralna. Marko Bošnjak mi se jako sviđa! Moja koreografkinja Helena Janjušević mu je radila koreografiju, pa očigledno – sličan se sličnom raduje. Sviđa mi se pjesma, njegova sceničnost i način na koji kroz nju prolazi kroz više uloga. Mislim da će super proći u Baselu - izjavila je Milica putem Extra FM-a.

Foto: Nikola Radišić/Luka Stepanović