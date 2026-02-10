Milica Todorović na sceni je od svoje 13. godine, evo kako je izgledao njen profesionalni put

Srpska pjevačica Milica Todorović (35) početkom veljače je u Beogradu rodila dječaka u jednoj privatnoj poliklinici, a regionalni mediji prenose kako je otac njezina djeteta oženjeni muškarac stariji od nje 16 godina koji već ima dvoje djece. Pjevačica se nakon javnih prozivki oglasila na društvenim mrežama.

- Naše dijete ima tri dana, a ja sva ta tri dana prolazim kroz pravi pakao. Umjesto da u tišini gledam našeg sina i učim kako da budem majka, iz bolničke postelje prolazim kroz stres i pritisak kakav nijedna žena ne bi smjela doživjeti u tim trenucima - napisala je Milica.

- Razumjet će me žene koje su rodile jer znaju koliko je to težak i emotivan period, čak i kada imate mir. A ja ga nisam imala - dodala je.

Foto: M.M.

Srpski Blic javlja kako se javnosti obratila supruga muškarca s kojim je pjevačica dobila sina. Komentirala je kako se našla s Milicom te je razgovarala s njom i suprugom, od kojeg je mjesec dana ranije saznala da čeka dijete s drugom.

Milici Todorović na društvenim mrežama su brojne kolege i obožavatelji pružili podršku.

Inače, pjevačica je rođena 13. listopada 1990. godine u Kruševcu. Iako se bavila sportom u kojem je briljirala, njezina prava ljubav oduvijek je bila glazba. Majka ju je nagovorila da se prijavi na glazbeno natjecanje. Imala je samo 13 godina kada se prijavila na "Zvezde Granda", prošla je audiciju, no ispala je nedugo nakon. Sreće je imala godinu kasnije kada je u istom showu odnijela pobjedu kao najmlađa natjecateljica.

Tijekom natjecanja je paralelno pohađala srednju glazbenu školu, u kojoj je bila odličan đak, no priznaje da ju je sudjelovanje u “Grandu” znalo koštati ružnih pogleda.

Foto: Extra FM/Gordan Svilar

- Bilo je jako teško za jedno dijete, nekako sam usklađivala srednju glazbenu školu i odlaske za Beograd u "Zvezde Granda". U školi su zanemarivali koliko dobro sviram klavir, Bacha, Chopina, što god, uvijek se povlačilo to da pjevam tamo. Bilo je teško izboriti se psihički, ali ja sam jaka osoba - kaže Milica.

A koliko je bila mlada govori i činjenica da je profesionalnu karijeru započela s mliječnim zubima.

- Kada sam počela pjevati, još sam uvijek imala mliječne zube, što je čudno za dijete od 13 godina. Na kraju mi ih je zubar morao izvaditi kliještima u svojoj 20. godini - kazala je.

Snimila je nekoliko singlova među kojima su bili i dueti, no album nije mogla snimiti do 18. godine. Tada je počela nizati hitove koji na YouTubeu imaju milijunske preglede. Njezina pjesma "Tri čaše" broji preko 115 milijuna pregleda, dok singl "Moje zlato" ima preko čak 180 milijuna pregleda na YouTubeu. Todorović je tim pregledima daleko ispred kolega s estrade, a na glasu je i kao jedna od najpopularnijih pjevačica čitave regije.

Šimunovci: Snimanje TV emisije Ami G Show na televiziji Pink | Foto: Antonio Ahel/ATA Images/Pixsell

Još ranije je pričala kako joj je velika želja biti majka.

- Treba biti skroman u životu, mislim da se sve odvija kako Bog kaže, to je njegova volja. Imam tu želju da postanem mama već dugo godina, ali bit će kako Bog kaže. Možemo planirati, ali bit će kako nam je zapisano - ispričala je svojedobno.

Lani je u veljači otkrila da obožava ljetovati u Bolu na Braču, gdje ide već godinama. Nerijetko je nastupala i u Hrvatskoj, a u razgovoru za Extra FM prošle godine rekla je kako se sjeća svog prvog nastupa u Splitu, u vrijeme dok je njezina publika još slabo poznavala regionalne pjesme. Zaključila je onda kako je probijala led kolegama iz regije koji su imali želju nastupati u hrvatskim klubovima.

Onda je komentirala kako privatno uživa u drugačijoj glazbi od one koju izvodi te sluša rock. Godinama je privatni život skrivala od javnosti, a smijala se napisima koji su implicirali prije nekoliko godina da se zaručila.