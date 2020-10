Milijana: 'Našla sam dečka koji je mlađi od Milojka, on ima 65'

Bogdanović uživa u mladosti, no stariji muškarci i dalje se 'lijepe' za nju. Jednom je prilikom rekla kako bi željela probati s mlađim muškarcima, jer joj sa starijima očito ne ide

<p><strong>Milijana Bogdanović</strong> (22) i <strong>Milojko Božić</strong> (75), proslavili su se kao najkontroverzniji par na Balkanu.</p><p>No njihova idila nije dugo trajala. Česte svađe u realityju te Milijanine prevare ispred supruga rezultirale su zahtjevom za razvod. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Milijana varala supruga pred kamerama</strong></p><p>No krenuli su dalje. Božić je uspio pronaći novu srodnu dušu.</p><p>- Milojko je zaljubljen u susjedu koja brine o njemu otkad on nije sa Milijanom. Veseo je, uopće ga ne zanima Milijana. Želi joj sreću, papire za razvod će joj potpisati sa zadovoljstvom - rekao je strogo pouzdan izvor za <a href="https://www.kurir.rs/stars/rijaliti/3535993/sok-jos-se-nije-razveo-od-53-godine-mladje-milijane-milojko-bozic-se-ponovo-zeni-evo-ko-mu-je-sad-ukrao-srce">Kurir</a>.</p><p>A i Milijani je opet krenulo na ljubavnom planu. Otkrila je kako u njezinom životu postoji novi muškarac, no isprva je bila tajnovita.</p><p>Srpski <a href="https://www.kurir.rs/stars/3541845/milijana-bozic-ostavila-milojka-pa-pronasla-novog-decka-otkrila-detalje-o-njemu-a-necete-verovati-koliko-ima-godina" target="_blank">Kurir </a>piše kako je bila gost u jednoj emisiji, a voditelj ju je ispitivao o njezinom novom dečku. Naposljetku je otkrila samo njegove godine. </p><p>- Našla sam dečka koji je deset godina mlađi od Milojka - pohvalila se.</p><p>Uživa u mladosti, no stariji muškarci i dalje se 'lijepe' za nju. Jednom je prilikom rekla kako bi željela probati s mlađim muškarcima, jer joj sa starijima očito ne ide. No vratila se na staro. </p><p>U realityju je Milojka varala s s bivšim robijašem <strong>Nemanjom Stamatovićem Žapcem</strong>, a tada se šuškalo kako je trudna. Iako nije bilo tako, Milojko je i to hladno primio. Nije se obazirao, želio se što prije razvesti.</p><p>- Već sam rekao kako sam se na silu oženio. Prvo se moramo razvesti, kasnije se neka uda za koga želi - rekao je Božić.</p>