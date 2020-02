Milijana otkrila zašto se udala za Milojka: Ma nije zbog novca

Najkontroverzniji par u regiji, Milojko Božić (74) i Milijana Božić (22) u braku su ni godinu dana, a njihovoj je ljubavi došao kraj.

Sudionici srpskog reality showa 'Parovi' u posljednjih su nekoliko tjedana odlučili kako će se ipak razvesti što ne čudi pratitelje showa. Milijana je svojeg supruga prevarila s dvojicom pred njegovim očima te duboko povrijedila Milojka koji se kaje što je oženio 52 godine mlađu djevojku.

I dok su neki mislili da se Milijana udala za supruga zbog njegovog imovinskog stanja, natjecateljica reality showa priznala je da to nije tako. U razgovoru s novom sustanarkom Natašom, otkrila je kako joj se Milojko doista i svidio.

- Ma ne, nema to veze s novcem. Sviđao mi se baš. Ne treba me nitko osuđivati. Tako sam htjela i tako je i bilo - odgovorila je Milijana na pitanje 'je li se zbog novaca udala za Milojka'. S druge strane, njezin suprug nedavno je izjavio kako ga je Milijana natjerala na ženidbu.

- Želim razvod. Ona je meni prijetila kako će me ubiti ako je ne oženim - rekao je Milojko. Iako je krajem prošlog vikenda gotovo napustio 'Parove', Milojko je ipak ostao u realityju. Milijana se nadala kako će on izaći te mu je prišla i zagrlila ga.

Milijani njegove riječi ne padaju teško, a kako je sama nedavno istaknula, ne želi biti ovisna o muškarcima.

- Planiram se udati u 2020. i sebi kupiti stan. U njega ću uložiti sav novac koji zaradim u realityju. Milojko i ja ne razgovaramo, ali vidim da je ljubomoran. Sigurno mu nije bilo lako kad je gledao kako Žabac i ja vodimo ljubav na metar od njega u spavaćoj sobi. Iskreno, ne zanima me kako on sve to podnosi. Vidim da je živ, to je valjda najbitnije - kaže Milijana.

