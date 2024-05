Milijarder i manekenka vjenčali se na jugu Francuske: Slavili su četiri dana, stigle i poznate face

Osnivač brenda Pretty Little Thing, milijarder Umar Kamani (36) i model Nada Adelle (31) vjenčali su se na jugu Francuske. Slavlje je trajalo čak četiri dana, a održane su dvije ceremonije.

Svadbeni vikend

Sve je počelo još u četvrtak s partyjem dobrodošlice, u petak je bilo vjenčanje na kojemu su bile brojne zvijezde, a u subotu je održano tradicionalno indijsko vjenčanje. Četvrti dan slavlja, nedjelja, rezerviran je za opušteno roštiljanje s kojim će zaključiti cijelu proslavu. Za četiri dana potrošili su više od 20 milijuna eura.

Stigle i slavne face

Ceremonija u petak održala se u raskošnom hotelu, a stigli su tamo i supermodel Naomi Campbell, glumica Tessa Thompson, komičar Russell Peters.

Za ceremoniju u petak Nada je odabrala Dior vjenčanicu koju je samo za nju kreirala Maria Grazia Chiuri, a Umar je nosio klasični smoking Toma Forda.

Dok je ona hodala prema oltaru, Andrea Bocelli pjevao je 'The Prayer'.

'O tome svaka djevojčica sanja'

Mladenci su kasnije u intervjuu za Vogue Arabia priznali kako im je trenutak u kojem su se ugledali pred oltarom bio najljepši u svadbenom vikendu.

- To je nešto o čemu svaka djevojčica sanja, ali učiniti to u takvom stilu, u tako lijepom okruženju - i naravno, s muškarcem mojih snova! - bilo je to poput bajke koja postaje stvarnost - rekla je mladenka.

- Što da kažem? Ostao sam bez riječi kad sam vidio Nadu u toj vjenčanici. Bio mi je to najemotivniji trenutak - dodao je Umar.

Na slavlju tog istog dana goste je zabavljala Mariah Carey.

Indijsko vjenčanje

U subotu nije bilo odmora već je par nastavio sa svojim svadbenom vikendom. Tada su imali indijsku ceremoniju vjenčanja. Nosili su tradicionalnu bijelu odjeću, a oko vrata su imali vijence.

