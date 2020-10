Stiže himna showa 'Rap Camp'

Spot za pjesmu sniman je na nekoliko zagrebačkih lokacija, od Kvatrića i Tuškanca do jednog poznatog zagrebačkog hotela, a spot i pjesmu premijerno možete pogledati i poslušati ovoga četvrtka u 12 sati

<p>Tri velike zvijezde rap i trap scene,<strong> Ivan Ivanović Juice,</strong> <strong>Marin Ivanović Stoka </strong>i<strong> Hiljson Mandela</strong>, imaju novi hit. JoomBoos je spojio ova tri vrhunska repera koja su snimila najavnu pjesmu za njihov talent show “Rap Camp”, a rap hitom “Ti to možeš” pozivaju sve koji imaju reperskog talenta da se što prije prijave na show.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Pjesma koju smo snimili je cool, moderna i autorska. Mislim da je totalno motivacijska za mladu generaciju repera koji tek dolaze i siguran sam da će se dugo pamtiti - govori nam Juice, koji je na srpskoj reperskoj sceni prava legenda. Snima i repa već gotovo 25 godina, osnivač je rap kolektiva Full Moon Crew i 93 FU Crew, a njegovi hitovi na YouTubeu skupljaju desetke milijuna pregleda. Samo zbog snimanja spota za ovu novu stvar doputovao je na vikend u Zagreb iz Beograda.</p><p>- Bilo nam je ludo i nezaboravno na snimanju. Ekipa je bila super, samo vrhunska zabava i super energija. Žao mi je što nisam snimao i na terenu tijekom dana, ali su me ‘ušutkali’ zgodnim plesačicama - šali se ovaj reperski velikan, koji Stoku i Hiljsona, s kojima je snimao, “virtualno” zna već dugo. Stoku, svojega prezimenjaka, sad je prvi put upoznao i uživo.</p><p>- Prvi put smo se uživo sreli i to je ludilo. Oduvijek sam impresioniran njegovim beskonačnim ‘makadamom’ stihova i time koliki je rap psihopata, u najboljem smislu riječi. Jedva čekam da radimo i dalje. A Hiljsona sam već upoznao u Beogradu, bili smo u Voždovcu zajedno. I iako oni nekome možda djeluju kao totalni luđaci, jako su bistri, pametni i dobri dečki - opisuje Juice.</p><p>Spot za pjesmu sniman je na nekoliko zagrebačkih lokacija, od Kvatrića i Tuškanca do jednog poznatog zagrebačkog hotela, a spot i pjesmu premijerno možete pogledati i poslušati ovoga četvrtka u 12 sati samo na JoomBoos YouTube kanalu. Prijave na show, pak, traju do 22. listopada, a svi koji imaju reperskog talenta i žele se prijaviti to mogu napraviti na službenoj stranici: rapcamp.24sata.hr.</p>