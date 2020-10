Rap Camp vodi do 150.000 kn: 'Želim kandidate koji su luđi...'

Prijave za novu sezonu traju do 22. listopada, a pobjednik ove godine opet osvaja brutalne nagrade. Očekuje ga nagrada u vrijednosti 150.000 kuna koja uključuje 30.000 kuna na potrošačkoj kartici

<p>Otvorene su prijave za novu sezonu JoomBoosova 'Rap Campa', jedinog hip-hop talent showa u regiji! Ove sezone u ulozi mentora bit će dva dobro poznata lica - <strong>Marin Ivanović Stoka </strong>(39) i <strong>Fil Tilen</strong> (32), a pridružit će im se i popularni treper <strong>Hiljson Mandela</strong>. </p><p>Kontaktirali smo mentore koji su nam otkrili kako se pripremaju za novu sezonu, imaju li 'asa u rukavu' i kakve kandidate priželjkuju u svom timu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- U svojem timu definitivno želim imati kandidate koji su sigurni u sebe i koji su, onako, malo luđi. Trebaju mi ljudi koji se ne boje pokazati takvu stranu sebe - rekao nam je Hiljson.</p><p>Stoka nam je otkrio kako vrijedno radi na novim zadacima, a ove sezone očekuje još bolje kandidate.</p><p>- Prošla sezona je bila jako gledana, a sad učimo na pogreškama. Ne priželjkujem nikoga, ali sam siguran da ću pronaći dobru četvorku s kojom mogu dobro i kvalitetno raditi - kaže Stoka, koji se nada i većem broju prijavljenih reperica.</p><p>A tu se s njim slaže Fil. On savjetuje mladim glazbenicima da se prijave u ovaj show jer im može biti odlična odskočna daska u karijeri.</p><p>- Moja taktika je isključivo rad. U kontaktu sam s prošlogodišnjim finalistima s obzirom na to da sam im pomagao oko pjesama - rekao nam je.</p><p>Prijave za novu sezonu traju do 22. listopada, a pobjednik ove godine opet osvaja brutalne nagrade. Očekuje ga nagrada u vrijednosti 150.000 kuna koja uključuje 30.000 kuna na potrošačkoj kartici.</p><p>Također, nova 'Rap Camp' zvijezda snimit će glazbeni album s najboljim hip-hop producentima u Hrvatskoj i videospot u profesionalnoj videoprodukciji 24sata.</p><p>Svi koji žele 'od rime napraviti ime' mogu se prijaviti na stranici rapcamp.24sata.hr. Prijavi se i osvoji nagradu u vrijednosti 150.000 kuna!</p>