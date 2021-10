Nema riječi koje bi opisale što se dogodilo. U šoku sam i još uvijek pokušavam shvatiti što ću sada. Vjenčali smo se prije osam tjedana i bilo je prekrasno. Sada se moram nositi s gubitkom ljubavi svog života. Srce mi je slomljeno, rekla je Stuttee Chandh nakon smrti supruga Viveka Chadha u 34. godini.

Hotelski mogul navodno se srušio u stanu u Londonu u nedjelju, samo nekoliko sati nakon tuluma u raskošnom londonskom klubu, piše Daily Mail.

On se prije dva mjeseca vjenčao na raskošnoj ceremoniji s partnericom Stuttte. Navodno je imao bliske veze s visokorangiranim članovima Konzervativne stranke, poput Davida Camerona i Therese May, a vodio višemilijunsku kompaniju Nine Group.

- U šoku smo i prerano nam je išta reći. Doći će vrijeme kada ćemo mu odati počast, ali trenutno je prerano za nas. Previše nas boli - rekla je slomljena majka.